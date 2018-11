Ryanair : 20 euros de suppléments pour votre bagage à main

Depuis aujourd'hui, Ryanair a modifié ses tarifs pour la prise en charge des bagages à main. Désormais, cela vous coûtera 20 euros pour prendre l'avion avec votre bagage à main à moins de prendre un billet prioritaire à 8 euros.

Une mesure qui en a surpris plus d'un ce matin à l'aéroport de Charleroi. "Je trouve le tarif assez excessif", explique une passagère. "Je vais devoir payer 20 euros et je n'ai pas vraiment le choix sinon je ne peux pas partir", précise un autre voyageur. Mais il existe une manière d'éviter les 20 euros; acheter un billet prioritaire. "Si on est prioritaire, on garde son sac à main et sa petite valise avec soi. Si on n'est pas prioritaire, tout doit partir au check-in. Rien dans l'avion, juste le sac à main mais on peut très bien acheter la priorité à l'aéroport le jour même à 8 euros ou alors payer 20 euros pour mettre la petite valise en soute si ce n'était pas réservé d'avance", explique Axelle Lourdon agent de check-in à l'aéroport de Charleroi.

La compagnie justifie ces nouveau tarifs par un gain de temps pour diminuer les retards. Et Ryanair n'est pas la seule à avoir décider de nouveau tarifs. La compagnie low-cost Wizz Air a elle aussi adapté ses tarifs.