Russie : près de 300 phoques retrouvés morts au bord de la Caspienne

"Nous n’excluons pas d’en trouver d’autres", a affirmé à l’AFP le service de presse de l’Agence fédérale russe de la Pêche dans le Nord Caucase, qui précise que les charognes ont été retrouvées entre le 6 et 10 décembre.

Des expertises sont en cours pour déterminer la cause de l’hécatombe, selon cette source. Une équipe de chercheurs venus de Moscou est arrivée sur place pour y prendre part.

La mort des phoques pourrait être liée "à différentes causes extérieures" ou à "une maladie infectieuse", ont ajouté les autorités.

Ces macabres découvertes ont été faites sur plus de 100 kilomètres le long de plusieurs plages de Makhatchkala, la capitale du Daguestan, des rives de communes avoisinantes, et jusqu’à la ville de Derbent bien plus au sud.