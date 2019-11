Russie: la justice ferme une association de défense des droits de l'homme

La justice russe a ordonné vendredi la liquidation de l'association "Mouvement pour les droits de l'homme", l'une des plus respectées de Russie et dans le viseur des autorités, a annoncé à l'AFP son directeur Lev Ponomarev.

"Nous allons faire appel de cette décision et saisir également la Cour européenne des droits de l'homme", a précisé M. Ponomarev, assurant que son mouvement "allait continuer à vivre et à travailler".

Par cette décision, la Cour suprême russe a confirmé une demande du ministère de la Justice, qui accuse l'ONG de violations répétées de procédures administratives et qui demandait en conséquent sa dissolution. Créée en 1997, l'ONG "Mouvement pour les droits de l'homme" est l'une des associations de protection des droits humains les plus anciennes et renommées en Russie.

Selon son site internet, elle compte plusieurs dizaines de branches disséminées à travers le pays. Depuis février, l'organisation principale était classée par la justice en tant qu'"agent de l'étranger", une dénomination controversée. Cette qualification, introduite par une loi en 2012, sert à désigner une organisation bénéficiant du financement d'un autre pays et qui a une "activité politique".

Ce concept vague a permis de viser de nombreux groupes critiques du pouvoir, comme l'ONG Memorial ou, plus récemment, l'organisation de l'opposant Alexeï Navalny. En décembre, Lev Ponomarev, 78 ans, avait passé plus de deux semaines en prison pour des appels à participer à une manifestation non autorisée.