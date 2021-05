Russie: Alexeï Navalny saisit la Justice pour tenter d'améliorer ses conditions de détention

Le dissident Russe Alexeï Navalny a saisi la Justice pour contester son statut de personne à risque de fuite. La révision de ce statut pourrait lui permettre d'obtenir une amélioration de ses conditions de détention. Le tribunal de Moscou a fixé le procès au 22 juin.

Considéré comme à risque de fuite, Alexeï Navalny est sous une surveillance permanente assimilée à de la torture. Il est notamment filmé et réveillé plusieurs fois par nuit par les gardiens du camp de détention où il est retenu.

L'opposant à Vladimir Poutine demande également de pouvoir avoir accès à des livres et des journaux ainsi que le droit de voir ses avocats, entravés dans leur travail par le système pénal.

L'équipe d'Alexeï Navalny subit de plus en plus de pression de la part des autorités. Ces dernières essayent d'obtenir de la justice qu'elle classifie la fondation anti-corruption de Navalny comme extrémiste et l'interdise. Le comité d'investigation russe accuse également la fondation de fraude. Les employés, anciens et actuels, ont été appelés à comparaitre.

Les partisans de Navalny voient dans ces allégations un moyen pour les autorités d'éliminer toute opposition pour les élections législatives de septembre.