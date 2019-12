Rumeurs de la présence de Michel Lelièvre à La Hulpe: "Les gens étaient inquiets et se déplaçaient jusqu'à la commune"

C’est une information de La Libre ce vendredi matin, le parquet ouvre une enquête pour incitation à la violence et menaces. Elle vise le lynchage de Michel Lelièvre sur les réseaux sociaux. L’ancien complice de Marc Dutroux, libéré sous condition le 2 décembre dernier après 23 ans d’incarcération, fait, depuis l’objet d’une chasse à l’homme.

Sur les réseaux sociaux, un groupe secret d’internautes a organisé sa traque dans Bruxelles, qui a abouti à son agression dans l’appartement où il vivait à Anderlecht, il y a quelques jours.

Michel Lelièvre à la Hulpe ? Une rumeur

Michel Lelièvre aurait donc été déménagé pour sa protection. Mais à quel endroit ? Ce matin, le parquet ne fait pas de commentaire.

Hier, la rumeur s’était répandue via les réseaux sociaux, que Michel Lelièvre se trouvait à La Hulpe. Devant l’ampleur de cette rumeur, et la réaction de la population, la première échevine de la commune a décidé de réunir les autorités locales. Josiane Fransen nous le confirme : "Il y a eu des questions puis réactions très violentes sur Facebook, il y a même eu des menaces physiques et des appels à pétition, des habitants inquiets se sont déplacés jusqu’aux bureaux de la commune (..) tout cela alors que l’information n’était même pas confirmée."

A la réunion extraordinaire du collège, les autorités locales ont donc d’abord cherché à vérifier l’info. Il n’avait rien reçu de la part des autorités judiciaires. Le procureur du Roi a finalement démenti toute présence de Michel Lelièvre à La Hulpe. Dont acte.

Cette décision judiciaire de libération conditionnelle est tout à fait légale. Elle avait été prise par le tribunal d’application des peines avec pour condition de ne pas habiter, en Brabant flamand, dans le Limbourg, dans le Hainaut, de Liège, de Luxembourg et du Limbourg néerlandais.

Certains avocats pénalistes comme Denis Bosquet évoquent, aujourd’hui, un retour à la barbarie. Le parquet semble sur la même longueur d’onde et a donc ouvert une enquête.