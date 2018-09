Rues perturbées: Waze se défend et dénonce des "informations incorrectes"

Accusé de perturber la vie des communes adjacentes aux grands axes en les faisant traverser par ses itinéraires bis, le site Waze a réagi ce dimanche sur sa page Facebook et son compte Twitter.

"Tout comme pour l’eau, la circulation ne s’arrête pas, explique l’entreprise. Le trafic trouve un autre chemin et c’est souvent un chemin qui n’est pas idéal. Pour l’eau, on appelle cela une inondation. Pour la circulation, on se plaint d’un trafic furtif."

Waze estime que les informations sur le sujet sont incorrectes, et qu’il tient toujours compte du type de routes pour calculer ses itinéraires. Ainsi, selon Waze, les rues incriminées à Kortenberg (et bientôt à Steenokkerzeel) "ont déjà été mises en conformité et adaptées au règlement." "Waze ne proposera jamais un itinéraire sur des routes non autorisées", affirme le site, qui rappelle que les mesures prises par les communes sont adaptées dans Waze, et que le service cherche automatiquement une autre route.