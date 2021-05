Rudi Vervoort : "Je plaiderai au Codeco pour la réouverture totale des bars et restaurants le 1er juin"

Le ministre-président bruxellois plaidera mardi, jour de nouveau Comité de concertation (Codeco) pour la réouverture complète des bars et restaurants le 1er juin. A deux conditions : que le nombre de lits occupés continue à baisser, pour atteindre les environs de 500 ("si on est à 502, on ne va pas se fustiger, il ne faut pas se piéger par les chiffres") et le si on arrive à un taux de vaccination "le plus important possible".

Pas de fétichisme des chiffres mais la tendance, le contexte, seront importants. Un supplice pour les restaurateurs ? Faudrait-il un calendrier plus précis, à l’image de ce qui est fait en France ?

Pour Rudi Vervoort, invité de Danielle Welter dans Matin Première, la situation de la France, en particulier, au niveau des lits de soins intensifs est "complexe", mais, surtout, le ministre-président bruxellois regrette la cacophonie européenne : "Ca, c’est sans doute le vrai problème dans la gestion de la pandémie, c’est que l’Europe n’ait pas réussi à développer une stratégie uniforme".

Je suis pour le pass sanitaire depuis le début

Stratégie uniforme qui sera, peut-être, au rendez-vous du "coronapass"? "Je suis pour le pass sanitaire depuis le début, mais il ne s’agit pas de donner plus de droits à ceux qui sont vaccinés. Mais prendre en compte que les gens sont vaccinés et donc de ne pas imposer la même procédure sanitaire, c’est tout.

Aujourd’hui, honnêtement, quelqu’un qui est vacciné peut aussi se demander à quoi ça sert ! Alors oui bien sûr, 'je me protège, je protège', mais en termes de vie courante, vous n’avez pas la capacité de démontrer que vous êtes vaccinés, et ensuite, on vous impose les quarantaines, quand vous revenez de vacances, ça ne rime à rien".

Quoi qu’il en soit, le pass sanitaire, ce sera pour le moment où tout le monde aura eu la possibilité de se faire vacciner, précise-t-il. "C’est pour cela qu’Alexander De Croo évoque les alentours du mois d’août et pas avant.

Reste que ce coronapass sera selon lui le sésame pour l’organisation de grands festivals. "En termes opérationnels, oui. Le pass, c’est concrètement faisable, mais pas question d’en créer un 'à nous', il faudra se baser sur le pass européen, qui lui servira à voyager".

La Boum 3 : "Comme un bouchon de champagne qui saute"

Revenant sur les événements de samedi à la place Flagey (la Boum 3), le ministre-président ne regrette absolument pas la fin du couvre-feu, "comprend" les excès, "c’était comme un bouchon de champagne qui saute, une première pour célébrer la fin du couvre-feu.

Mais il n’y aura pas de tolérance sur le long terme", affirme-t-il, "et je comprends aussi que les soignants de première ligne se sentent insultés, nous sommes à presque 25.000 morts du Covid, on ne peut pas faire comme si ça n’existait pas !"

Rudi Vervoort dit comprendre aussi le secteur de la culture, et le référé introduit pour pouvoir rouvrir, les opérations Still Standing, "ce secteur-là, je comprends bien son sentiment d’injustice, il est légitime, mais les risques étaient là : on a fait des choix, tout aussi légitimes : l’école, l’économie, et ça veut dire que par défaut d’autres secteurs n’en profitaient pas.

Et Rudi Vervoort de souligner que sans doute, les politiques ont pu donner le sentiment d’être incohérents, mais "cette crise est une grande leçon d’humilité pour tous".

Le Musée du Chat se fera

Revenant sur la polémique qui entoure la création du Musée du Chat, Rudi Vervoort assure qu’on ne reviendra pas en arrière : "Ca, ce sont les figues après Pâques : ça fait 5 ans qu’on s’en occupe, on ne remettra pas tout en question, il se fera, et à Bruxelles".

Pour Bruxelles, région qui fêtait ses 32 ans le 8 mai, "coïncidence, jour de l’ouverture des terrasses !", Rudi Vervoort "espère bien qu’elle retrouvera sa vie comme on l’aime". Et si, au niveau du gouvernement, il y a eu une récente "distribution de claques" (les critiques d’Ecolo à son encontre, le considérant trop absent), Rudi Vervoort entend ne pas y revenir.

Mais "quand on est président de parti, on doit être capable d’élever le niveau, et dans une majorité, il y a un minimum, c’est se respecter les uns les autres".