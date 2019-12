Royaume Uni: les sacs réutilisables, encore plus polluants que les sacs jetables

Depuis plusieurs années, les supermarchés encouragent la diminution de l'emprunte plastique en proposant des sachets réutilisables. Mais selon une nouvelle étude publiée par Greenpeace et l’Environmental Investigation Agency, ces sachets seraient tout simplement plus polluants encore que les jetables puisqu’ils nécessitent plus de plastique pour leur fabrication et ne seraient jamais recyclés par la population.

L’étude en question s’est concentrée sur les habitudes de consommation de la population au Royaume-Uni. Dans ce pays, les 10 géants de la distribution sont passés de 886.000 tonnes de plastique produites en 2017 à 903.000 tonnes en 2018. Au total, ce sont sept supermarchés sur dix qui rapportent une production de plastique plus élevée en 2019 que durant les années précédentes.

54 sacs réutilisables par foyer

Malgré le fait que l’utilisation de sacs à usage unique ait été taxée au Royaume-Uni et que leur distribution ait diminué de 83%, la multiplication des sacs réutilisables n’a pas permis d’enrayer cette surconsommation de plastique et ainsi rééquilibrer la balance.

Une hausse importante qui s’explique par le fait que ces sacs sont finalement très peu réutilisés et que les entreprises continuent à en produire de plus en plus. L’étude indique par ailleurs qu’1,5 milliard de ces sachets réutilisables ont été fournis à la clientèle, soit l’équivalent de 54 par foyer britannique.

En outre, concernant l’emballage des articles, ces enseignes, qui s’étaient pourtant engagées à réduire la pratique du suremballage n’ont pas réussi à atteindre leur objectif puisque 367.000 tonnes de plastique l’ont été mesurées, soit une augmentation de 18.000 tonnes par rapport à l’année dernière.

Un constat d’échec pour le secteur de la grande distribution au Royaume-Uni qui ne laisse rien présager de bon quant à la capacité des ménages à diminuer leur emprunte plastique et par extension à contribuer à la sauvegarde de l’environnement.