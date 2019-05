La famille royale britannique tient à ses traditions. Et l’une d’entre elles consiste à poser devant la maternité juste après son accouchement. Kate Middleton et Lady Diana l’ont fait. Mais quelques heures après l’annonce de la naissance du fils de Meghan Markle et du Prince Harry , la question se pose : la duchesse de Sussex va-t-elle rompre cette tradition que certaines femmes dénoncent ?

Royal baby: Meghan Markle va-t-elle rompre la tradition de la photo post-accouchement ? - © ISABEL INFANTES - AFP

Après la naissance de chacun de ses trois enfants, Kate Middleton est apparue radieuse devant la maternité à peine quelques heures après son accouchement. Coiffée, maquillée, et élégamment vêtue, la duchesse de Cambridge présentait son corps svelte et un teint frais et reposé. Un tableau décrié par de plus en plus de femmes, comme Chelsea Hirschhorn, directrice d’une entreprise de puériculture. Dans une lettre ouverte publiée dans le « New York Times », elle implore Meghan Markle de ne pas « parader » devant la maternité.

« Votre brushing sera très certainement parfait et tout le monde se posera les fausses questions – rentre-t-elle déjà dans ses vêtements d’avant grossesse ? – au lieu de s’interroger sur l’épreuve physique que vous venez de traverser et le chaos émotionnel que vous ressentez, comme toutes les femmes qui viennent d’accoucher », dénonce cette mère de famille. « Mais nous, qui sommes déjà devenues mères, savons que vous porterez une culotte post-partum jetable sous vos vêtements. »