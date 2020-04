Des commerçants dénoncent une situation qui devient intenable, financièrement. Ils ne gagnent plus un euro, depuis le début du confinement. Les factures s’accumulent. Certains se sentent sur le point de couler, malgré les aides reçues du gouvernement. Sur le marché de Grâce-Hollogne, Georges Vanstipelen est bien connu. Il vend du poisson depuis 40 ans. "Je suis un des plus vieux marchands de la province. Quand il faut secouer le cocotier, j’essaye de le faire, pour aider ceux qui osent moins !" Depuis un mois, sa camionnette reste au garage. Tout comme ses confrères, il ne peut plus ouvrir son étal. "J’entends qu’on parle beaucoup des pépinières, des magasins de bricolage, des supermarchés. Qui parle de nous ? On se sent oublié…"

Rouvrir les marchés? "Sans cela, les faillites vont exploser!" - © Tous droits réservés Pour ce poissonnier, bon nombre de marchands risquent la banqueroute, si les marchés restent fermés encore plusieurs semaines. "La saison, pour nous, débute en avril, et jusque septembre. C’est à ce moment-là que nous faisons notre chiffre d’affaires. Nous sommes très tributaires du temps qu’il fait dehors. Alors lorsqu’on entend que les festivités sont suspendues jusque fin août, on redoute que la même mesure s’applique aux marchés. Economiquement, c’est une catastrophe !". Maraîchers, fromagers, vendeurs de vêtements… Certains parlent déjà de faillite. "Beaucoup craignent de devoir passer par là ! Beaucoup de jeunes, qui viennent de se lancer. D’autres commerçants avaient fait de gros investissements, l’achat d’un camion par exemple, ils doivent parfois rembourser chaque mois plusieurs milliers d’euros…" Le gouvernement a accordé des aides, pour compenser les pertes de revenus. "Oui mais ces aides ne couvrent pas les pertes, et nos factures continuent de tomber : TVA, lois sociales, bancontact, paiement des emplacements, assurances des camions, électricité… Comment fait-on pour tout payer, et pour manger ? Il va y avoir de graves conséquences".

Rouvrir les marchés? "Sans cela, les faillites vont exploser!" - © Tous droits réservés Pourquoi ne pas rouvrir les marchés ? Pour Georges Vanstipelen, les risques sont mieux maîtrisés en plein air, qu’à l’intérieur d’une grande surface. "Déjà, lorsqu’on nous a fait fermer nos étals, nous avions mis en place des mesures. Les clients devaient se tenir éloignés les uns des autres, nous avions des gants, du désinfectant. J’ai mesuré le comptoir : entre nous et les clients, il y a un mètre 80. En plus, les allées des marchés sont beaucoup plus larges que dans un supermarché. Quand vous voyez parfois 3, 4 personnes agglutinées dans un rayon, avec leurs 'charrettes'…Cela n’arriverait pas sur un marché ! On peut contrôler. Mettre des lignes par terre, pour respecter les distances…" Pour lui, c’est possible, et cela sauverait des petits indépendants. "Cela répondrait aussi à une demande de la clientèle. Je reçois pas mal de coups de fil. Les gens me demandent quand on va reprendre nos activités".