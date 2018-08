Vu les conditions météorologiques très estivales, nous prévoyons davantage de monde sur les routes notamment sur l’E40 Bruxelles-Ostende. De plus, la zone de chantier à hauteur d'Aalter pourrait allonger votre temps de parcours puisqu’une bande de circulation est fermée en direction de la mer.

Le chantier présent sur l’E42 Namur-Liège entre Andenne et Daussoulx, avec des voies impactées dans les deux directions.

Sur l’ E411 reliant Bruxelles à Luxembourg entre Daussoulx et Wierde,

Sur l’ E42 reliant Tournai à Mons au niveau de Pommeroeul et au niveau de Blaton,

Ce premier weekend d’août s’annonce assez compliqué sur nos routes. Dans le sens des départs, les journées de vendredi et de samedi (3 et 4 août) sont classées " rouge " par Europ Assistance. C’est aussi le cas de la journée de samedi dans le sens des retours. Dans les deux cas, départs ou retours, la journée de dimanche est classée orange .

Route des vacances: les aoûtiens sur le départ - © Tous droits réservés

En France

Dans le sens des départs, on prévoit un code orange sur l’ensemble du territoire pour la journée de vendredi 3 août et de dimanche 5 août, journée noire par contre pour l’ensemble de l’Hexagone ce samedi 4 août.

Dans le sens des retours, seul le samedi 4 août est classé orange, le trafic devrait être plus fluide pour vendredi et dimanche.

Du côté de l’Allemagne

Dans le sens des départs, c’est un code rouge qui sera d’application pour les journées de vendredi et de samedi, orange pour le dimanche 5 août.

Pour les retours, la journée de samedi est classée rouge, celle de dimanche orange sur tout le territoire.

En Suisse

La situation s’annonce à nouveau chargée d’après TCS. Le code sera orange pour la journée de vendredi et rouge pour les journées de samedi et dimanche tant dans le sens des départs que dans celui des retours.

Même situation pour l’Italie et l’Espagne, on prévoit un code orange pour les trois journées dans le sens des départs. Dans le sens des retours, seules les journées de samedi et de dimanche sont concernées par ce code orange.

Comme chaque été, RTBF Mobilinfo sera à vos côtés : sur Facebook, sur Twitter, sur les différentes radios de la RTBF … et dans le Mobicoptère !