Route des vacances: chassé-croisé compliqué, toujours autant d'embouteillages

15H: 110 km de bouchons sur A71/73 Montluçon – Clermont Ferrand – Espagne , et 110 km de file Vallée du Rhône

Ce samedi 3 août, est classé noir en France et rouge ailleurs en Europe dans le sens des départs. Jusqu’à 15 heures, la circulation sera très difficile. Dans le sens des retours ce samedi est classé rouge. Heures de pointe de 11h à 18h.

Après 12H, la circulation reste difficile et embouteillée sur la A71/A75 Montluçon - Clermont Ferrand – Béziers apres Clermont (110km au total). Sur la A7 Lyon – Orange Toujours 110 km de file au total dans le sens des départs. Et sur la A10 Paris – Bordeaux (surtout avant Orléans). La circulation chargée avec plusieurs petits bouchons en Allemagne (sur les autoroutes en direction de l’Autriche), en Autriche et en Suisse.

En France

Sur la route des départs :

Axe Luxembourg – Metz : Circulation très chargée

Axe Lyon – Orange – Perpignan – Espagne

A6 Paris – Lyon : Circulation très chargée avec ralentissements

A7 Lyon – Orange : 21 km de file après Lyon, 86km de file avant St Paul Trois Châteaux, 13 km de file hauteur St. Uze

A9 Orange – Espagne : circulation très chargée avec ralentissements. 27 km de file avant Béziers.

Axe Paris – Bordeaux – Espagne

A10 Paris – Bordeaux: 21 km de file à hauteur de Saintes ; ailleurs circulation très chargée avec ralentissements

A63 Bordeaux – Biriatou (Espagne) : Circulation très chargée avec files

Axe Paris – Clermont-Ferrand – Espagne

A71 Orléans – Clermont-Ferrand: 30 km de file hauteur Montluçon sur la A71 (avant Clermont Ferrand) – 37 km file sur la A75 vers Clermont Ferrand; 35 km de file à hauteur de Ceyras.

En Allemagne

Sur la route des départs

A3 Francfort - Nuremberg : circulation difficile avec quelques ralentissements

A3 Nuremberg – Passau : circulation difficile avec quelques ralentissements

A9 Nuremberg - Munich : circulation difficile avec quelques ralentissements

A8 Munich – Salzbourg : circulation difficile avec bouchons – 13 km de file avant Bad Reichenhall (D/A) sens des départs

En Suisse : Circulation chargée avec quelques ralentissements

Sur la route des départs

A2 Lucerne – St-Gothard – Chiasso :

30 min de délai avant tunnel du St Gothard

Sur la route des retours

Délai de 1h15 minutes avant le tunnel du St-Gothard

En Autriche :

Sur la route des départs

A11 Villach – Slovénie :

Ailleurs la circulation était très chargée avec quelques ralentissements