Rouler sur la bande d'arrêt d'urgence: l'amende est triplée

Un automobiliste qui roule sur la bande d'arrêt d'urgence risque bientôt d'écoper d'une amende de 174 euros. Actuellement, il s'agit d'une infraction du premier degré qui donne lieu à une amende de 58 euros. Mais, à partir du 1er juillet, elle deviendra une infraction de troisième degré. C'est l'une des adaptations qui découle des nouvelles règles de roulage publiées vendredi au Moniteur Belge.

Monopoliser la bande du milieu coûtera également plus cher. En effet, tout automobiliste qui ne se range pas à droite après une manœuvre de dépassement, en particulier sur l'autoroute, écopera d'une transaction immédiate de 116 euros. Cette infraction devient une infraction du deuxième degré. L'interdiction de dépasser pour les véhicules et les remorques d'une masse maximale autorisée de plus de 7,5 tonnes devient aussi une infraction du deuxième degré tout comme le fait pour les bus, autocars et autres véhicules, d'une masse maximale autorisée de plus de 3,5 tonnes de rouler à gauche sur l'autoroute. Non seulement les sanctions pour certaines infractions deviennent plus sévères mais la police pourra aussi prochainement verbaliser plus rapidement.

La liste des infractions qui pourront être constatées avec des appareils automatiques -sans présence d'un agent- sera en effet élargie le 1er juillet. On y retrouvera des infractions telles que la conduite en sens non autorisé, le blocage d'un rond-point, le non-respect d'un panneau de signalisation, etc. Par ailleurs, toutes les infractions liées aux dépassements et interdictions de dépassement ont été ajoutées à la liste.