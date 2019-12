Rotterdam va supprimer sa zone de basse émission le 1er janvier, voici pourquoi…

La ville néerlandaise de Rotterdam va de nouveau autoriser la circulation de voitures diesel polluantes à partir du 1er janvier. Une décision qui pourrait surprendre en Belgique où Bruxelles, Anvers et Gand vont durcir les normes des zones de basses émissions en ce début d’année.

Deux ans avant que la Région bruxelloise n’introduise la zone de basses émissions, une règle similaire était déjà d’application dans la ville néerlandaise de Rotterdam. Ce premier janvier, les autorités communales ont décidé de revenir sur leur décision : les voitures diesel datant d’avant 2001 seront à nouveau autorisées.

"Nous avons atteint notre objectif", justifie l’échevine de la mobilité Judith Bokhove (GroenLinks) à BRUZZ. Sur les quelque 250.000 véhicules, il reste environ 1700 voitures diesel polluantes. "Ce sont surtout des old-timers que les personnes veulent délibérément garder."

Mais comment la ville a-t-elle fait pour réduire le nombre de voitures polluantes dans la ville portuaire ? Grâce à une règle qui incite les automobilistes à se débarrasser de leurs véhicules polluants : toute personne qui démolit un ancien véhicule diesel, essence ou LPG recevait entre 1000 et 2000 euros. Ce montant pouvait même atteindre 6500 euros si les habitants achetaient une voiture électrique ou au gaz. Un montant bien plus élevé que les propriétaires de voitures pouvaient espérer sur le marché d’occasions. En tout, environ 5300 Rotterdamois ont franchi le pas.

Panoplie de mesures structurelles

La ville de Rotterdam ne s’est pas seulement limitée à inciter les habitants à échanger leurs véhicules. Elle a notamment conclu des accords avec les entreprises et les commerçants du centre-ville pour qu’ils se fassent livrer seulement par des véhicules électriques.

La ville néerlandaise compte également donner plus de place aux usagers faibles, transports publics ou partagés et à des moyens de locomotion plus propres. Dans le tunnel de la Meuse (Maastunnel), une bande sera par exemple exclusivement réservée aux véhicules électriques.

Le secteur de la construction ou le port de Rotterdam doivent aussi mettre la main à la pâte. L’instauration de "hubs de construction" en périphérie de la ville pourra permettre de diminuer les va-et-vient des camions dans la ville.

Primes bruxelloises

À l’instar de Rotterdam, la Région Bruxelles-Capitale propose aussi aux particuliers des primes aux conducteurs qui souhaitent renoncer à leur voiture. Mais, au lieu de montants allant jusqu’à 6500 euros dans la ville néerlandaise, les particuliers peuvent recevoir une prime Bruxell’Air d’une valeur de 500 euros.

Ils ne reçoivent cependant pas un montant cash, mais peuvent bénéficier d’un abonnement MTB pour un an (STIB + réseau urbain de De Lijn, TEC et SNCB) ou alors une prime vélo ainsi qu’un abonnement Cambio Start pour un an.

Si le chiffre de 1700 primes accordées avait été atteint lors des premières années, il était progressivement retombé à 520 en 2016, avant de remonter progressivement à 860 dossiers l’an dernier.

►►► À lire aussi : Woluwe-Saint-Lambert propose 1750 euros aux habitants qui renoncent à la voiture

Outre la prime régionale, la commune de Woluwe Saint-Lambert propose aussi depuis le 1er juillet une prime de 1750 euros à tout automobiliste qui accepte de détruire son véhicule.