Rosy donne un rein à son mari, un don aujourd'hui possible même sans compatibilité totale

De 850 à 900 personnes sont en attente d'un rein en Belgique. Et les donneurs vivants sont peu nombreux. Un sur 10 seulement. Or, la compatibilité génétique ou sanguine n'est plus un obstacle à la greffe. Nous avons suivi un couple dont la femme a décidé de donner un rein à son mari pour le sauver. Une belle histoire pour nous dire que nous pouvons tous un jour devenir un donneur.

Rosy Gutierrez a pris la lourde décision de donner un de ses reins à son mari Juan Garcia. Aujourd'hui, ils se rendent à la consultation du chirurgien qui va réaliser la greffe. Juan est optimiste, Rosy, elle, est très émue et un peu nerveuse, elle nous confie : "Je voudrais que mon mari soit tout à fait guéri et que toute cette souffrance s'arrête surtout".

L'homme a une maladie rare qui détruit ses reins. Sa vie tient à un fil, le fil de ses trois séances obligatoires de dialyse hebdomadaires... Un enfer pour toute la famille.

"Même si les groupes sanguins ne sont pas compatibles"

Aujourd'hui, après des mois d'examens médicaux et psychologiques, c'est le premier contact avec le chirurgien. On en parle peu, mais donner un rein ou morceau de foie à quelqu'un qui n'appartient pas à notre famille est tout à fait possible même si la compatibilité n'est pas totale.

"Nous pouvons faire des transplantations rénales à partir d'individus qui ne sont pas de la même famille et où il n'y a pas de lien génétique entre elles. Il y a, dans ce cas-ci, un lien émotionnel, explique le professeur Mourad, responsable de la chirurgie et transplantation abdominale aux cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles. On peut même le faire si les groupes sanguins ne sont pas compatibles (..) et ceci moyennant une préparation du receveur."

La salle d'opération, après un dernier baiser

Le 15 mars, c'est le grand jour. Rosy et Juan ont passé la nuit ensemble, à l'hôpital. Nous avons reçu l'autorisation de les suivre tout au long de cette double opération. Rosy nous glisse qu'elle est un peu effrayée, mais qu'elle attendait ce moment depuis des mois. Entre appréhension et délivrance, après 40 ans de vie commune, c'est une véritable révolution qui s'annonce pour eux. Un dernier baiser, Rosy part pour la salle d'opération.

"Elle va donner un rein et donc de son potentiel de fonction rénale, elle va en perdre immédiatement la moitié (...), mais avec les semaines, les mois qui vont venir, elle va récupérer une grosse partie et cela ne va pas impacter sa vie au quotidien, au contraire (...) le suivi qu'on leur propose à long terme pendant 10, 20, 30 ans, leur survie est meilleure que le reste de la population."

L'opération est complexe et demande une maîtrise parfaite pour le chirurgien et beaucoup de savoir-faire pour toute une équipe. Il faut prélever l'organe sans rien toucher d'autre.