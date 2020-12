Roland D'Ieteren est décédé à l'âge de 78 ans

Roland D’Ieteren, ancien président et patron du groupe automobile éponyme, est décédé, annoncent vendredi L’Echo et La Libre. Il était âgé de 78 ans.

Selon La Libre, le septuagénaire est décédé des suites d’une infection au nouveau coronavirus.

Roland D’Ieteren a travaillé pour le groupe familial, l’un des plus grands acteurs du marché automobile belge en tant qu’importateur et distributeur des marques VW et Audi, de 1972 jusqu’à sa retraite en 2016. Son fils avait pris la relève et est encore aujourd’hui président du conseil d’administration de la société en partie cotée.

En 2009, Roland D’Ieteren avait reçu le titre de baron. L’an dernier, il occupait la 26e place de la liste des Belges les plus fortunés, avec un capital valorisé à 1,1 milliard d’euros.