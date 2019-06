Rock Werchter, trop cher et moins attrayant ?

Certains fidèles de Werchter pointent du doigt des prix de plus en plus élevés, une programmation moins passionnante et un accès aux scènes de plus en plus difficile. C’est le cas de Sylvie Lemaire, qui fréquentait Werchter depuis 18 ans mais cette fois-ci, elle n’ira pas. "Que ce soit le prix du ticket, de la nourriture, des boissons, du camping, on atteint des prix beaucoup trop élevés. L’an dernier, j’ai dépensé 700 euros. Cela représente mon budget des vacances", confie Sylvie.

Rock Werchter, c’est parti pour la 45ème édition. Durant quatre jours, on retrouvera 97 groupes dont The Cure, Pink, Muse et bien d’autres. Rock Werchter, c’est un temple de la musique, une plaine où plus de 350 000 festivaliers venus plus de 100 pays du monde se retrouvent chaque année.

Rock Werchter : en quelques années, confort et services se sont améliorés - © RTBF

Si on compare le prix du billet d'il y a 15 et ans et celui d’aujourd’hui, on est passé de 112 euros à 243 euros pour un combi, soit plus de deux fois plus. Cette augmentation serait due à plusieurs facteurs. D’abord, les cachets des artistes ont littéralement explosé. Exemple, le concert de Gun’s n Roses à Werchter en 2017 aurait couté 3 millions d’euros. A côté de cela, les attentes et le confort des festivaliers ont demandé de nombreux investissements.

Selon le spécialiste musique à la RTBF, Rudy Léonet, "A Werchter, les visiteurs ne veulent plus d’un champ avec uniquement des bières et des hamburgers. Ils veulent un concept, une expérience. Dans ce festival, on trouve aujourd'hui des stands de nourriture du monde entier, des services pour offrir un bien-être aux festivaliers. Les concerts sont des mégas shows spectaculaires comme on était en salle. Et puis, il y a la sécurité ou encore les démarches écologiques qui demandent plus d’investissement".

Et l’affiche dans tout ça ?

Côté programmation, Werchter est une machine à têtes d’affiches. Impossible de citer tous les grands noms de la musique qui se sont produits sur cette plaine. Le bémol: en matière de méga groupes, les possibilités ne sont pas infinies. Exemple: en 2004, on retrouvait notamment, The CURE, Pink et Muse. Les mêmes qu’en 2019.

Il serait aujourd’hui plus difficile pour Werchter de décrocher tous les plus grands noms en tournée. "La concurrence nationale et internationale est de plus en plus importante. Les festivals s’organisent maintenant en Asie, Amérique du sud ou dans les pays de l’est. Avant, c’était uniquement en Europe ou en Amérique du nord. Et bien sûr, la plupart du temps, l’organisateur, qui mettra le meilleur cachet, aura le contrat", explique Denis Gérardy, directeur du cirque royal et programmateur de festivals.

Werchter, propriété d’une filière de l’entreprise américaine Live Nation, reste avant tout une société commerciale qui fonctionne et qui est très influente dans le milieu de la musique. En 2017, dernier bilan en date, le festival affichait 61 millions d’euros de chiffre d’affaires et 7,5 millions de bénéfices. Tant que ce modèle de festival plait, il ne devrait pas changer de cap mais le fait que les tickets se sont moins bien vendus cette année est peut-être un premier signal d’alarme.