Robots vivants: "nous ne sommes pas équipés éthiquement"

C'est une première scientifique: des "robots vivants" ont été créés à l'aide de cellules souches de grenouilles. Ce sont des chercheurs américains qui ont mis le modèle au point. Outre les tâches simples que ces "biorobots" sont aujourd'hui en mesure d'effectuer, des scientifiques rêvent déjà des potentielles applications futures. D'autres mettent en garde contre le risque de détournement d'une technologie qui pose aussi de nombreuses questions éthiques... Pour en parler, deux invités sur le plateau de CQFD: Hugues Bersini, professeur d’Informatique et directeur du Laboratoire d’intelligence artificielle à l’ULB, et Mark Hunyadi, professeur de philosophie sociale, morale et politique à l'UCLouvain.

L'ordinateur biologique, un vieux fantasme

Capables de se déplacer de façon autonome et de travailler en groupe pour déplacer des objets, les robots vivants dont on parle n'ont rien de spectaculaire dans leur fonctionnalité, avance Hugues Bersini. La question est de savoir s'ils pourraient effectuer un jour des tâches plus complexes.

"La biologie et l'informatique sont deux disciplines qui se sont toujours nourries", explique le spécialiste de l'intelligence artificielle (IA), "ce nouveau robot ouvre la porte de l'ordinateur biologique, qui a toujours été un fantasme, considérant les effets potentiellement positifs que ça pourrait avoir sur l'environnement, puisque nos robots sont très salissants. Mais on n'y est jamais parvenu? pour la bonne et simple raison que les composants biologiques fonctionnent moins bien que les composants en silicium [...] C'est un vieux fantasme, des chercheurs continuent à y travailler et je crois que cette étape est un pas supplémentaire dans cette direction".

Matière vivante VS matière première

Mark Hunyadi dit comprendre la fascination des scientifiques pour cette démarche qui "à la fois, tire partie des propriétés du vivant: adaptabilité, plasticité, ... et en même temps, tire partie de notre formidable capacité d’ingénierie pour fabriquer des machines biologiques". Mais pour le philosophe, on veut le beurre et l'argent du beurre: "à la fois, on veut faire des robots, c'est-à-dire des êtres non autonomes, qui ne prennent pas d'initiatives, dont on veut garder le contrôle... et en même temps, on veut utiliser les propriétés d'autonomie du vivant".

Mark Hunyadi met en garde contre le risque de banalisation de ces évolutions, qui pourraient selon lui donner lieu à des développements à risque: "on est dans un processus d'accoutumance. Ici, ce sont des cellules souches de grenouilles. Demain, ça sera d'autre type de cellules... Ça nous accoutume à cette idée que la matière vivante est une matière première pour nos finalités, ce qui est pour moi un problème fondamental".