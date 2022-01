Risquez-vous quelque chose en allant dans un centre de bien-être en pleine pandémie ?

"Il n’y a pas plus de raison d’avoir peur là – à partir du moment où on applique des précautions suffisantes (bulles respectées, distanciation, ventilation, NDLR) – que dans plein d’autres activités sociales. Ce n’est pas plus dangereux. Peut-être que le sauna, c’est même moins dangereux que d’aller au restaurant. On ne peut pas exclure ça."

Même si les jauges sont limitées à une personne pour dix mètres carrés, les saunas, les hammams, les jacuzzis ne sont-ils pas des nids à virus ? Pas nécessairement, selon Stéphane De Wit, chef de service des maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre à Bruxelles, pour qui aucun élément évident ne prouve la dangerosité, mais qui précise qu’on ne peut pas affirmer de façon catégorique non plus qu’ils sont sans danger.

C’est précisément l’argument de l’Union Nationale de l’Esthétique et du Bien-être qui plaide sa cause. "Les études démontrent que le virus ne survit pas plus de quelques minutes dans une atmosphère chaude", précise Vincent Fontaine, le porte-parole de cette organisation. "L’atmosphère dans un sauna est toujours saine et beaucoup plus saine que dans un magasin ou dans un transport en commun ou encore un restaurant", estime-t-il.