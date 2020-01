Risques d’incendie : un chargeur de smartphone sur deux jugé dangereux

Sur le marché, on trouve de tout, du modèle de marque Apple ou Samsung vendu autour de 30€ à celui déniché à moins de 1€ sur une marketplace d’Amazon. Des écarts colossaux, qui s’expliquent parfois par juste la volonté d’assurer aux fabricants officiels des marges confortables pour un produit qui n’est pas très cher à produire. Mais à l’inverse, les produits les moins chers sont souvent aussi les plus dangereux.

Car même s’il est discret, ce banal petit bloc en plastique avec son port USB tout bête et ses deux broches de raccordement au secteur, doit respecter des normes pour pouvoir être vendu. Mais fabriquer un chargeur de smartphone est bien plus compliqué qu’il n’y paraît.

L’accessoire est composé de nombreux éléments électroniques normés exigeant un assemblage rigoureux. La qualité du plastique utilisé est primordiale. Le boîtier doit être solide et répondre à un cahier des charges précis, défini par les directives européennes. Ces normes comme le marquage et les instructions, les composants, la puissance et le courant, la protection contre les chocs électriques, la résistance mécanique ou la rigidité diélectrique (contre les courts-circuits) sont indispensables pour assurer la sécurité des consommateurs et ont été testées.

Malgré ces normes imposées par l’Europe, le test réalisé par "Que choisir" indique que sur les 20 modèles achetés, seuls 4 sont conformes.

Et si l’association de consommateurs tire également la sonnette d’alarme, c’est parce qu’elle estime que "Ces chargeurs non conformes et défectueux constituent des menaces avérées pour les consommateurs". Les risques posés par ces chargeurs sont la détérioration de votre smartphone, l’électrocution, voire le risque de causer un départ de feu à cause d’une possible surchauffe.

L’UFC-Que Choisir invite à se méfier en particulier des chargeurs fabriqués en Chine, estampillés de marques inconnues, qui se révèlent les plus dangereux de ce comparatif.