Risque de pénurie d'eau en Wallonie: certaines communes en restriction d'eau

Suite à une réunion du Centre de crise avec la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques de Wallonie (Sethy), plusieurs dispositions ont été décidées suite à l'état prolongé de sécheresse en Wallonie :

Modérer sa consommation d'eau, et ce dans toute la Wallonie;

Certaines communes, qui ont été en restriction d'eau durant la canicule estivale, vont l'être à nouveau. La liste de ces communes sera bientôt communiquée. Les habitants de ces communes sont appelés à ne plus arroser leur jardin ni à remplir leur piscine. Des camions citernes viendront aider à alimenter le réseau.

Si la pluie ne revient pas d'ici deux à trois semaines, des mesures de délestage sont envisagées, avec des coupures d'eau dans certaines communes.

La situation reste préoccupante dans différentes communes

C'est le cas à Beauraing où le château d'eau est en sous capacité de 20% depuis l'été et la situation ne s'améliore pas. Le bourgmestre Lejeune scrute le ciel chaque jour: "Tous les jours depuis l'été la SWDE achemine à Beauraing, cinq camions de 30 mètres cubes au départ de Ciney. Ce n'est pas tenable à long terme sur le plan économique et écologique".

Un bourgmestre qui explique que les restrictions se poursuivent pour les habitants qui ne peuvent laver les avant-cours, les terrasses, leur voiture, ni arroser leur jardin avec de l'eau courante.

Pour lui le plus préoccupant c'est que malgré la diminution de la consommation par rapport à l'été, les captages ne se réapprovisionnent pas : "la consommation diminue en raison des jours plus cours, de la chaleur plus basse, le bétail boit un petit peu moins aussi, donc aujourd'hui ce n'est plus essentiellement qu'une question d'alimentation au départ du captage dont le niveau d'eau est trop bas par manque de pluie".