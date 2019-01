La résolution "Rien de neuf en 2019": le défi de la consommation responsable

En cette période de soldes, certains partent à la chasse aux bonnes affaires. D'autres s'inscrivent plutôt dans une démarche de consommation responsable. Des initiatives comme "Rien d'neuf en 2019" ou le "Défi Rien de neuf" permettent d'échanger les astuces et les alternatives au neuf pour les livres, les vêtements, les meubles, les outils, la high tech...

Comme l'explique Marc Sautelet de l'Asbl Zero Waste, la mode et l'industrie vestimentaire représentent la deuxième source de pollution dans le monde après l'industrie pétrolière. "Vous avez certainement déjà chez vous la plupart des vêtements que vous voulez acheter, et en seconde main, vous les trouverez encore moins cher mais de qualité. La question à se poser, c'est 'En ai-je vraiment besoin?'"

Le zéro déchet prôné par "Rien de neuf" permet de diminuer le volume de sa poubelle, mais aussi évite l'utilisation inutile des ressources.

La fripe au kilo

Cette économie circulaire se base aussi sur la location ou l'emprunt. Pour l'achat, un exemple, ce sont les magasins de seconde main comme le Melting Pot Kilo à Bruxelles où les vêtements sont vendus au kilo. Une clientèle variée vient ici pour différentes raisons, parfois par hasard, mais aussi dans une volonté de consommer autrement.

Pour l'environnement, mais aussi pour des raisons financières et éthiques, ces clients évitent les grandes enseignes. Ils ne veulent pas surconsommer, recherchent la bonne affaire et privilégient la pièce originale.

Dans ce magasin, tous les articles sont vendus au kilo, un concept qui date des années 80 en France. Des vêtements de seconde main, du vintage comme on dit ici. A 15 euros le kilo, peu importe la marque, du bleu de travail aux grandes griffes.

Loin de la frénésie des soldes, Benjamin Marteau, vendeur chez Melting Pot Kilo, décrit la la démarche du magasin : "Le recyclage, des vêtements, du mobilier. Nous avons des clients qui ne recherchent que cela. Ils sont écoresponsables".