Rhume des foins : comment s'en protéger et comment le distinguer du Covid-19

Avis aux personnes allergiques : après la période de dispersion de pollen d’aulne et de noisetier dans l’air, c’est au tour des graminées de se manifester. Leur saison pollinique a commencé et durera jusqu’en juillet-août. L’institut de santé publique Sciensano observe que le nombre de grains de pollen d’herbacées récoltés dans l’air augmente de jour en jour. Et cela ne risque pas de se calmer si le temps devient sec, doux et venteux.

Le site AirAllergy.be, le compte Twitter @AirAllergy et l’application mobile AirAllergy (disponible pour Android ou IOS) fournissent quotidiennement des informations sur la présence des allergènes dans l’air, dont les pollens et les spores fongiques.

Les symptômes de l’allergie au pollen sont : picotements, démangeaisons, larmoiements et rougeurs aux yeux, éternuements, nez bouché, sinus encombrés, écoulements nasaux, perte d’odorat et de goût, démangeaisons à l’arrière de la bouche et dans la gorge.

Ces symptômes peuvent être confondus aisément avec ceux d’autres maladies, dont le Covid-19. Voici un tableau comparatif des symptômes pour ces différentes maladies :