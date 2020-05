Rhume des foins: ceux qui en souffrent sont-ils plus vulnérables au coronavirus?

La saison du rhume des foins a démarré, déjà depuis la fin du mois d'avril, a annoncé l'Institut de santé Sciensano.

Un Belge sur six en souffre.

Une période difficile pour ces personnes, d'autant que cela dure généralement jusqu'à la mi-juillet.

Des personnes sensibles plus vulnérables au coronavirus ?

Pas facile non plus quand on sait que certains symptômes s'apparentent au COVID-19 : "Les symptômes cliniques du rhume des foins sont multiples: picotements, démangeaisons, larmoiements et rougeurs aux yeux, éternuements, nez bouché, sinus encombrés, perte d’odorat et de goût, écoulements nasaux et, dans certains cas, démangeaisons à l’arrière de la bouche et dans la gorge", précise le communiqué de Sciensano.

Quant à savoir si ces personnes, plus sensibles aux infections respiratoires, sont plus vulnérables au coronavirus en cette période, impossible de l'affirmer, selon le Pr Guy Beuken, médecin généraliste et professeur à l'UCLouvain : "On en peut pas dire si les patients allergiques sont plus sensibles au COVID qu'un patient non allergique. D'autant plus qu'il y a eu quelques articles dans la littérature médicale qui semblaient dire que les patients asthmatiques, par exemple, seraient moins aptes à capter le virus que les patients non asthmatiques. Je ne suis pas convaincu que cela ait été confirmé par la suite...Donc, on ne sait pas encore grand chose quant au COVID-19 par rapport aux patients allergiques, du moins à ma connaissance."

La généralisation du port du masque, un inconvénient supplémentaire

La généralisation du port du masque en ce début de déconfinement, en tout cas, ne va pas leur faciliter la vie. Si porter un masque, en soi, n'est déjà pas très agréable, cela l'est encore moins quand on souffre du rhume des foins.

"C'est vrai qu'éternuer dans un masque, ce n'est pas extrêmement pratique. C'est surtout pas très propre. D'autant plus que beaucoup de masques délivrent des petites particules de poussière qui sont irritantes et sensibilisantes pour les patients qui ont des problèmes allergiques et qui ont des problèmes d'hypersensibilité. Donc, c'est vrai que ce sera probablement un petit peu plus compliqué avec les masques, que sans les masques", confirme le Pr Guy Beuken.

Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire. A part prendre le traitement que leur conseille, sans doute, chaque année à cette période, leur médecin. Soit un spray nasal ou des antihistaminiques. "Ce sont les deux traitements de base que leur pharmacien ou que leur médecin habituel peut leur préconiser", explique ce médecin généraliste.