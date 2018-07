Revivez le Mondial des Diables rouges avec les plus belles photos et vidéos

Tout avait commencé par une belle journée de juin. Des mois que les fans de football attendaient ça. Une victoire, deux victoires, trois victoires... Rien ne semble pouvoir arrêter les Diables rouges qui atteignent les huitième de finale de la Coupe du monde en Russie. Après un match fou face au Japon, place aux quarts. Comme en 2014. On se prend à rêver... et s'ils allaient jusqu'au bout ?

Mais avant ça, il faudra battre le Brésil. La grande nation du football qui nous avait barré la route en 2002. Là encore, ça passe. On se revoit en 1986, quand notre équipe nationale avait atteint la demi-finale pour la première fois de son histoire. Les hasards du tableau font que la Belgique affrontera le voisin français. Pendant quelques jours, une fièvre incontrôlable s'empare du pays. Va-t-on infliger une correction aux Français ? Certains l'espèrent.

Le ciel... et la terre

Et puis il y eut ce but de Samuel Umtiti à la 51e minute. Pas de miracle, les Diables ne parviendront pas à revenir au score. Retour les pieds sur terre après avoir tutoyé les sommets et direction la petite finale contre l'Angleterre. Avant un retour au pays acclamé par la Belgique toute entière.

Il en reste malgré tout une formidable épopée russe pendant laquelle tout un pays a vibré au rythme de "Waar is da feeste ?", de noir-jaune-rouge à tous les coins de rues, de Obelgix, de "Je l'ai dit bordel", de concerts de klaxons... Ou quand le football nous apporte le meilleur.

Nous vous proposons de revivre en photos et vidéos ces mois de juin et juillet 2018 qui resteront dans les mémoires.