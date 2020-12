Réveillons et règles Covid : l'auteur d'une dénonciation calomnieuse risque amende et peine de prison

Le Code pénal est clair. En son article 445, il dit : "Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de cinquante à mille euros ( à majorer des décimes additionnels , donc à multiplier par 8, ndlr) : celui qui aura fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse ; celui qui aura adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses contre son subordonné." Encore faut-il prouver le caractère calomnieux d’une dénonciation. Encore faut-il, aussi, que la victime introduise une plainte. Explications.

Quinze jours à six mois de prison et une amende de cinquante à mille euros

En Belgique, comme le confirment plusieurs zones de police, dénoncer des personnes qui ne respectent pas les règles Covid risque d’être le sport national lors des réveillons de Noël et de Nouvel an. On l’a dit : la règle, c’est une personne (deux pour un isolé) que l’on est autorisé à recevoir dans sa bulle. Au-delà, on est en infraction. Certains sont tentés d’enfreindre la règle. D’autres seront tentés de les dénoncer auprès des forces de l’ordre, souvent de manière anonyme.

Ces prochaines heures et ces prochains jours, les dénonciations devraient affluer auprès des zones de police, par exemple pour un rassemblement de personnes dans une habitation en dehors des règles imposées. Les forces de l’ordre se rendent sur place. Premier cas de figure, "on constate qu’il y a infraction", enchaîne Olivier Slosse, porte-parole de la zone Bruxelle-Capitale-Ixelles. Procès-verbal est dressé, les contrevenants sont sanctionnés.

Deuxième cas de figure, "il s’agit de personnes issues de la même bulle, du même foyer et il n’y a aucune d’infraction". Le déploiement policier était inutile. La bulle peut souffler, malgré une petite frayeur.

Mais qui a signalé cette bulle aux policiers ? Soit, ce "faux appel" n’était pas intentionnel. Un voisin, un passant a cru être en présence d’une infraction. Il a voulu bien faire en alertant la police. Soit, c’est une dénonciation réalisée dans le seul but d’importuner, voire de nuire. "Nous avons parfois cela dans le cas de tapage nocturne. Un exploitant d’un lieu dénonce un concurrent. Il s’agit d’une instrumentalisation de la police."

Plus de 100 dénonciations calomnieuses par an

La victime d’une dénonciation abusive peut-elle porter plainte ? Oui ! C’est d’ailleurs le seul ressort dont elle dispose pour essayer de faire prouver le caractère calomnieux devant les tribunaux. Et donc, de faire condamner celle ou celui qui lui en veut. "La dénonciation calomnieuse est un délit. Mais il faut des éléments constitutifs. Ce n’est pas à la police de dire s’il y a infraction ou pas. Mais à la justice. Ce qui est certain, c’est que dans ce cas de figure, une personne lésée peut toujours prendre contact avec un avocat."

Les dossiers ouverts par la zone de police Bruxelles-Ixelles pour dénonciations calomnieuses et calomnies et diffamations étaient au nombre de 122 en 2019 et 114 cette année (chiffres arrêtés au 24 décembre). "On constate qu’il n’y a pas de différence visible au niveau du nombre", ajoute le porte-parole de la zone. En clair, la période Covid n’a pas (encore ?) fait surgir un volume de plaintes plus important.