Rétrospective 2021 : la pandémie de coronavirus analysée par Charlotte Martin et Emmanuel André

Que retenir de 2021 sur la pandémie du coronavirus ? Nous avons posé cette question à deux scientifiques et praticiens belges bien connus. Charlotte Martin, infectiologue au CHU Saint-Pierre, met l’accent sur les "choses positives qui se sont passées et les immenses avancées scientifiques de cette année en termes de prévention et de prise en charge du Covid-19. Au début de 2021, on avait à peine commencé à vacciner notre population, il n’y avait aucun antiviral disponible, on n’avait pas encore d’anticorps monoclonaux pour prévenir les formes sévères".

Pour Emmanuel André, microbiologiste à la KULeuven, "la succession de variants a été la mauvaise surprise de 2021. Le virus initial était originaire de Chine et on a réussi jusqu’à un certain point à le contrôler en développant les vaccins et les médicaments. Mais les variants successifs ont mis tout cela à l’épreuve. Et on est obligé de revenir à chaque fois d’une feuille blanche et cela restait à chaque fois un sacré défi".

Les mots de l’année 2021

Pour Charlotte Martin, un des mots de l’année 2021, "c’est la 'perte' : perte de patients (qui aurait pu être évitable), perte de collègues (qui sont partis dégoûtés de ce qui se passait), perte de confiance dans la science (de la part de beaucoup de gens), perte d’adhésion de la population aux mesures, perte de confiance envers nos dirigeants politiques. Ce n’est joyeux mais je pense que 2021 cela a été beaucoup de perte".

Emmanuel André avait constaté lors de la première année de la pandémie une "amplification de l’élan de solidarité mais, lors de cette deuxième année, une amplification de la fatigue et de ses différentes expressions : des gens qui démissionnent de leurs fonctions et de leurs responsabilités, mais aussi des citoyens qui cherchent à trouver d’autres voies d’explication. On voit se catalyser les questionnements autour de solutions simplistes. Le défi pour l’année 2022 et les années suivantes sera de continuer à expliquer en transparence, de transmettre les doutes, et de recréer ce lien entre la biologie qui nous entoure et ce qu’on est capable de percevoir en tant qu’humain".

Les défis de 2022

Charlotte Martin "espère qu’en 2022 on va trouver des choses communes qui nous rassemblent et des combats communs. Il y a beaucoup de boulot en termes de défense des soins de santé, d’investissement humain dans ces soins, en termes d’éducation à la santé et à la science chez nos jeunes, beaucoup de boulot en santé mentale, y compris l’importance du culturel et du lien. Ce sont des combats qui pourraient rassembler tout le monde en 2022. J’espère qu’on pourra mettre notre énergie et notre frustration là-dedans".

Emmanuel André est "plutôt optimiste par rapport au fait d’évoluer en 2022 vers une situation où on ne sera plus dans les faux espoirs, on sera dans un réalisme qui s’impose à nous. Aujourd’hui on a une société qui est largement immunisée par le fait que les gens ont développé l’infection et qu’une grande partie de la population a été vaccinée. Cela ne coupe pas les chaînes de transmission, mais cela diminue l’impact qu’une infection peut avoir sur le corps humain. A l’échelle d’une société, cela veut dire qu’il y a chaque fois une proportion plus faible de personnes qui nécessiteront des soins aigus ou qui éventuellement décéderont. A cela s’ajouteront éventuellement les médicaments qu’on peut prendre par voie orale. Par exemple lorsqu’une personne fragile aura été exposée au virus on va pouvoir encore réduire le risque. Il ne faut pas espérer qu’en 2022 le virus va devenir 'plus gentil', s’il l’est cela ne peut être que de façon transitoire et on ne peut pas parier là-dessus. Il faut parier sur notre capacité à réduire à chaque fois l’impact du virus sur notre santé, sur notre système de soins et sur la société en général".