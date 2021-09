Rétropédalage pour la phase 1A : tous les hôpitaux ne devront pas réserver 25% de leurs lits aux patients Covid

La phase 1A dans les hôpitaux belges est reportée, selon De Tijd, citant une annonce du Hospital & Transport Surge Capacity Committee (HTSC), le groupe d’experts qui suit de près la situation dans les hôpitaux durant la crise sanitaire.

Les experts avaient décidé la semaine dernière que tous les hôpitaux de notre pays devaient garder un quart de leurs lits en soins intensifs gratuits pour les patients corona d’ici mercredi 15 septembre. A l’époque, le taux global d’occupation des lits d’unités de soins intensifs par des patients COVID au sein de 12 hôpitaux avait de nouveau dépassé 25%.

On était à une moyenne de 70 admissions par jour et le HTSC craignait une augmentation en raison de l’assouplissement à partir du 1er septembre et de la rentrée scolaire.

La décision avait cependant suscité des protestations de la part des hôpitaux et des médecins, qui trouvaient incompréhensible de garder 500 lits libres sur un total de 2000 en soins intensifs en Belgique, alors qu’on n’enregistrait que 200 patients corona dans ces unités.

Mais au lieu d’augmenter, le nombre d’admissions est redescendu de 70 à 60 admissions par jour, et l’occupation des soins intensifs est restée stable.