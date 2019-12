Rétro 2019 : les personnalités qui ont vécu une belle année

D’autres femmes ont marqué l’actualité de 2019. Aux Etats-Unis, la députée Alexandria Ocasio-Cortez, surnommée AOC, est devenue le visage de la jeune garde démocrate. A 30 ans, cette New Yorkaise, fille d’immigrés portoricains, s’est illustrée par son combat contre le dérèglement climatique et la politique anti-immigration de Donald Trump, estimant que les camps de détention à la frontière mexicaine étaient "des camps de concentration." Depuis 2016, elle est un des principaux soutiens au candidat socialiste Bernie Sanders.

Devant le parlement britannique puis français, elle reproche aux générations précédentes leur absence de réaction face au problème climatique. "Vous m’avez volé mes rêves et mon enfance avec des paroles creuses", accuse-t-elle en septembre au sommet mondial pour le climat de l’ONU. Pour s’y rendre, mais également pour se rendre au Chili où devait avoir lieu la COP25 en décembre, elle choisit de prendre le bateau plutôt que l’avion, qu’elle a désormais banni. En Belgique, son mouvement est porté par plusieurs jeunes femmes, comme Anuna De Wever en Flandre et Adélaïde Charlier en Wallonie.

En dehors du courant libéral, l’un des grands gagnants de 2019, c’est Tom Van Grieken . C’était la grande surprise des élections régionales et fédérales en mai : le Vlaams Belang fait une percée, devenant le deuxième parti de Flandre et le troisième au fédéral. Pour le jeune président du parti, c’est la consécration. Ce vote s’explique en partie par une campagne massive sur les réseaux sociaux et la nouvelle image jeune du parti, avec Tom Van Grieken mais aussi Dries Van Langenhove.

Georges-Louis Bouchez a récupéré le poste de président du MR, qui avait été lâché par Charles Michel . L’ancien Premier ministre a gravi un sommet en devenant président du Conseil européen. Après un exercice 2018 compliqué, avec le départ de la N-VA de son gouvernement en décembre 2018, et plusieurs mois d’affaires courantes, 2019 est plus clément pour l’ancien bourgmestre de Wavre.

Dans le prolongement de l’année 2018, le mouvement #Metoo a marqué 2019. En novembre, c’est l’actrice française Adèle Haenel qui témoigne : le magazine Mediapart révèle des accusations d’attouchements et de harcèlement sexuel visant le réalisateur Christophe Ruggia. Ce dernier avait dirigé Adèle Haenel dans son premier film, et l’aurait harcelée entre ses 12 et ses 15 ans. Dans un entretien vidéo, l’actrice expliquait qu’elle n’avait pas porté plainte contre Christophe Ruggia, estimant que la justice était défaillante dans ce genre de cas. Elle portera finalement plainte.

En cinéma, toujours, le réalisateur franco-belge Guillaume Senez a triomphé aux Magritte 2019, avec son film 'Nos Batailles'. Il a raflé la statuette du meilleur film et du meilleur réalisateur. Les Magritte ont également récompensé deux actrices du film, Lucie Debay et Lena Girard Voss, ainsi que la monteuse Julie Brenta, tandis que l’espoir Basile Grunberger était nommé. Le film était aussi nommé aux César français, en tant que meilleur film étranger et pour la performance d’acteur de Romain Duris.

En musique, 2019 a été l’année de la consécration pour Angèle. En septembre, son premier album 'Brol', sorti l’année précédente, est certifié disque de diamant en France. Elle remporte la Victoire de la Musique de l’album révélation de l’année, ainsi que celle de la création audiovisuelle pour le clip de 'Tout Oublier', en duo avec son frère Roméo Elvis. Ce dernier a également vécu une belle année, avec la sortie de 'Chocolat', son deuxième album, certifié disque de platine en fin d’année.

Enfin, sur la scène musicale française, l’année a révélé le jeune Bilal Hassani. A 20 ans, ce chanteur est devenu un étendard pour la cause LGBT, avec son look androgyne et surtout ses belles perruques. Ancien candidat de The Voice Kids, il est choisi pour représenter la France à l’Eurovision en mai avec sa chanson 'Roi' (il finira 16e). Une belle revanche pour un jeune homme régulièrement harcelé sur les réseaux sociaux par des commentaires haineux et homophobes. Comme un pied de nez, il a sorti en fin d’année 'Monarchie Absolue', en featuring avec le rappeur très provocateur Alkpote.

