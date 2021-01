Retours de zones rouges : une antenne de tests coronavirus ouvre à l'aéroport de Charleroi

Après les vacances, la quarantaine ! Tous ceux qui reviennent d’une destination située en zone rouge doivent désormais non seulement respecter cette quarantaine mais aussi se soumettre à un test PCR le jour de leur retour et à un deuxième test sept jours plus tard.

Pour faciliter le retour des passagers, une antenne de test covid a ouvert ce matin au sein même de l’aéroport de Charleroi. Le premier test de la journée s'est déroulé un peu après 8h. Et une heure, ce sont une cinquantaine de personnes qui ont été prises en charge.

►►► À lire aussi : Toutes nos infos sur le coronavirus

Le centre de testing aéroportuaire est destiné aux passagers. Inutile donc de faire le déplacement jusqu’à l’aéroport de Charleroi si vous voulez vous faire tester alors que vous n’êtes pas revenu de voyage.