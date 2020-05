Retour massif dans les écoles : difficile à mettre en place

Le professeur regrette l’idée originelle qui se voulait plus précautionneuse : un déconfinement en douceur, avec des essais et des erreurs, et des adaptations, tout en se donnant le temps jusqu’en septembre : "Ça me semblait une bonne idée. On doit peut-être aller plus vite, ce qui est une décision politique, mais on doit rester prudent".

Pour le professeur, c’est un fait :

La Flandre va trop vite

En tant qu’épidémiologiste, Yves Coppieters estime qu’il manque un temps d’observation, nécessaire pour constater que les mesures sont efficaces et qu’il n’y a pas de reprise de l’épidémie.

Trop rapide pour les uns, trop lente pour les autres, la reprise des écoles est une étape déterminante pour un retour à une vie normale. Elle n’en reste pas moins extrêmement compliquée à mettre en œuvre.