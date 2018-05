Retour de week-end compliqué sur les routes à cause des travaux

E411 Arlon vers Bruxelles , entre Assesse et l'échangeur de Daussoux, files sur 18 km (+55 min) dues à une zone de travaux

E25 Neufchâteau vers Liège , entre Vielsalm et Manhay, files sur 6.5 km (+ 15 min) dues à une zone de travaux

E42 Prüm vers Battice , entre Saint-Vith et Stavelot, files sur 18 km (+ 1h50 min) dues à une zone de travaux

