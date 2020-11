Retour de l'étranger en fin d'année : contrôles renforcés des mises en quarantaine

Le premier ministre De Croo l’a annoncé vendredi lors du comité de concertation, l’intention est de renforcer les contrôles lors des retours de l’étranger. L’enjeu est d’éviter comme en début d’année, une relance des contaminations par " importation " du virus.

Toute personne de plus de 16 ans qui revient de zones rouges (et des autres précédemment désignées comme telles) doit remplir le passenger locator form (PLF) lorsqu'elle y a séjourné plus de 48 heures. Ce qui permet ensuite de la localiser sur le territoire belge lors de son retour.

Les contrôles renforcés viseront à s'assurer que ces documents ont bien été remplis. Pas de détails encore sur ce qui va changer sur le terrain, les protocoles des nouvelles modalités de contrôles aux frontières sont en cours d'élaboration indique Marie Verbeek, l’attachée de presse d'Annelies Verlinden, la ministre de l’Intérieur.

Les missions "Covid" associées aux autres missions frontalières

Dans les gares et les aéroports les contrôles menés par la police fédérale sont déjà opérationnels et rien n'indique pour l'instant qu'ils vont être modifiés, on évoque un renforcement. Même constat pour les contrôles réalisés aux frontières physiques du pays. Ils seront effectués en s'appuyant sur des unités déjà opérationnelles pour les missions de contrôle en matière de documents et de stupéfiants. Des contrôles habituellement réalisés de manière aléatoire.

L’objectif est de ne pas épuiser des capacités policières déjà très sollicitées mais de mieux les optimiser en intégrant la variable "Covid" dans les missions traditionnelles de ces unités.

Communautés et Régions en charge du contrôle effectif des mises en quarantaine

Alexander De Croo a évoqué aussi vendredi lors du comité de concertation la volonté de mieux s’assurer que les personnes qui doivent se placer en quarantaine au retour de l’étranger le soient réellement. Pour se faire la stratégie sera elle-aussi affinée dans les prochains jours. La réponse relève pour l’essentiel de la compétence des Communautés et Régions chargées du suivi des personnes positives ou ayant été en contact avec des personnes contaminées.