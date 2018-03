Retour d'une souche particulière de la grippe: le nombre de cas explose chez les jeunes enfants

Plus précisément, cette reprise de croissance est surtout présente chez un groupe particulier: les enfants entre 0 et 4 ans. Sur le graphe ci-dessous, on remarque la montée en flèche des consultations pour ce groupe d'âge, alors qu'elles diminuaient depuis la mi-février.

Une observation valable pour les 5-14 ans, bien que la poussée soit moins importante. Le reste de la population, lui, stagne ou diminue.