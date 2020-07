Retour aux masques : en tissu, en papier ou en plastique, quel est le meilleur choix ?

Masques chirurgicaux, en papier, en tissu… En pleine pandémie de covid-19, beaucoup de masques différents sont disponibles pour éviter la circulation du virus. Disponibles en pharmacie, fournis par la commune, à fabriquer soi-même, ils n’offrent pas tous la même sécurité, et il est parfois difficile de connaître leurs différences. Le journal anglais The Guardian a fait le point sur les protections disponibles.

Une chose est claire : tous les masques n’offrent pas le même niveau de protection. Sur ce sujet-là, les masques chirurgicaux N95 (bombés) sont les plus performants, suivis des masques chirurgicaux classiques. Concernant les masques en papier et en tissu, la question est plus complexe, et n’est pas tranchée, précise le Guardian. "Le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) suggère que n’importe quelle protection, même un bandana, est meilleure que rien du tout", note le journal. Comme l’avait expliqué le SPF Santé en Belgique, pour un masque artisanal, les matériaux les plus performants pour filtrer les gouttelettes sont les sacs d’aspirateurs ou les essuies de cuisine.

►►► À lire aussi : Coronavirus : le Conseil supérieur de la Santé préconise le port obligatoire du masque dans les magasins

Mais si les masques N95 sont les plus performants, ils sont aussi les plus coûteux, et sont en quantité limitée. "Même les pays qui ont imposé le port du masque ont généralement suggéré que de tels masques devaient être réservés aux professionnels de santé ou aux populations les plus à risque", note le Guardian. La pénurie de masques dans plusieurs pays a d’ailleurs poussé les Etats à faire appel à des artisans bénévoles pour fabriquer à grande ou moyenne échelle des masques en tissu.

La question de la pollution mérite aussi d’être soulevée : beaucoup de masques à usage unique qui sont disponibles dans le commerce sont faits de plusieurs couches de plastique. "Selon une étude de l’University College de Londres, si chaque personne au Royaume-Uni utilisait un masque à usage unique par jour pendant un an, cela représenterait plus de 66.000 tonnes de déchets plastiques contaminés !", s’inquiète le Guardian. Il vaut donc mieux utiliser au maximum des masques réutilisables, à condition de bien les laver.