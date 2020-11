Retour à l'école : des élèves réclament des cours à distance

Oscar Lion, 13 ans lui aussi, est également signataire de cette lettre. Pour lui, "Il y a des élèves pour qui se rendre à l’école ne pose pas de problème. Mais il y en a d’autres qui sont très stressés. On regrette cette imposition qui nous est faite et qui provoque du malaise au sein de nombreuses familles. Permettre, à ceux qui en ressentent le besoin, de suivre les cours depuis chez eux, ce serait les protéger eux ainsi que leurs proches".

Alisée Vanderweerden, élève de 13 ans, scolarisée au Collège Saint-Hubert à Bruxelles, a lancé l’idée de cette lettre. "Beaucoup d’élèves sont stressés. Personnellement, je vais retourner à l’école lundi mais je ne serai pas à l’aise. Je vais recommencer à avoir peur constamment. Des mesures de distanciation existent mais elles sont parfois très difficiles à tenir. Nous sommes 25 en classe. Il y a deux élèves par banc, ça fait à peine 50 centimètres entre nous. Et les temps de midi, par exemple, nous mangeons tous en classe, les uns à côté des autres et sans masque évidemment".

En raison de leur âge, les enfants de première et deuxième année secondaire ne sont généralement pas autorisés à quitter seul l’école. Résultat, certaines journées, ils s’exposent à un risque de contamination qui n’est pas justifié. "Il m’est déjà arrivé de n’avoir qu’une seule heure de cours et de passer tout le reste de la journée en salle d’étude", détaille Pauline.

Des notes en baisse

Pour ces élèves, stressés de contaminer leurs proches, il est difficile de maintenir des relations sociales à l’école. Mais au-delà de cette question, il y a celle de l’apprentissage. Ils l’affirment, la présence dans les salles de cours a un effet négatif sur leurs capacités à apprendre. "Avant, j’avais plutôt des bonnes notes", explique Pauline Agarwal, "Mais maintenant j’ai beaucoup de mal à suivre tellement l’environnement est stressant. Honnêtement, je préférerais être confinée chez moi pour me permettre de mieux me concentrer". Un avis partagé par sa camarade, Alisée : "Il faut bien se rendre compte de ce qu’on vit. On passe notre temps à nous assurer que nous respectons bien les distances de sécurité dans un espace où il y a du monde. Par peur de contaminer nos parents à risque, on réfléchit à tout ce qu’on touche. Et en classe, on fait attention à chaque instant de ne pas être trop proche de notre voisin. Il est très difficile de travailler dans ce contexte".

