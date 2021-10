Retard à l’allumage pour la fin du PLF papier : il ne sera désormais que numérique

Autre nouveauté de ce début octobre : le PLF papier, c’est terminé. Ce passenger locator form reste obligatoire pour toute personne revenant d’un voyage de plus de 48 heures. Mais seule l’enregistrement des données en ligne sera admis. Il faut juste que le site utilisé s’adapte aux nouvelles règles.

Depuis des mois, c’est LE formulaire qu’il faut absolument remplir avant de rentrer en Belgique, un questionnaire sur le lieu et la durée de votre séjour qui a parfois mauvaise presse auprès des voyageurs.

"On peut y écrire ce que l’on veut", réagit un voyageur dans l’aéroport de Charleroi. "On ne sait pas contrôler donc c’est un petit peu ridicule. C’est une perte de temps."

En réalité, c’est surtout la version papier qui était difficilement contrôlable, raison pour laquelle elle est définitivement supprimée.

"Comme il n’y a aucun contrôle sur ce qu’on écrit là-dessus, on voit par exemple des numéros de GSM qui n’existent pas, des e-mails qui ne sont pas remplis, explique Karine Moykens, responsable de la task force interfédérale testing et tracing. Il n’y a aucune façon de contrôler si tous les éléments de ce formulaire sont corrects et si on peut atteindre ces gens-là."

Ça pose problème

Seule la version électronique sera donc désormais acceptée. Un gain de temps et d’efficacité pour les autorités mais pas forcément pour les agences de voyages et leurs clients âgés parfois inquiets de ce changement.

"Ça pose problème pour une minorité de clients, réagit Antonella Siddu, gérante de l’agence Loriane Voyages à Gilly. Mais ça pose problème. Je recevais ce matin des clients qui partaient à Alicante à qui j’ai fait le fameux PLF pour entrer en Espagne et qui semblaient totalement paniqués parce que la dame avait encore un vieux GSM, pas d’adresse internet. Elle ne sait pas comment faire pour remplir son PLF de façon électronique pour son retour."

Pour les aider, le gouvernement rallonge considérablement le délai pour remplir le PLF, jusqu’à 180 jours avant le retour au pays. De quoi, en principe, trouver de l’aide.

"On va vous donner assez de temps pour être aidé par votre fils ou votre fille, la famille, l’agence de voyages mais aussi les communes", explique Karine Moykens.

Encore faut-il que le site web soit modifié, pour l’instant, c’est toujours 48 heures maximum à l’avance mais la mise à jour devrait être faite avant le 8 octobre.