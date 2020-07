Résultats des examens : "L’appel à la bienveillance a été largement entendu", se réjouit Valérie Glatigny

Malgré la pandémie de covid-19, les examens se sont plutôt bien passés cette année en Fédération Wallonie-Bruxelles, avec un taux de réussite de 77%. Un chiffre nettement supérieur aux années précédentes : l’an dernier, il était de 68%. Idem pour le taux de participation, qui a bondi à 89% pour la session 2020.

Pour la ministre francophone de l’Enseignement, Valérie Glatigny (MR), c’est la preuve que les étudiants ont su rester sérieux. "On n’a pas vu de décrochage massif comme on le redoutait, au contraire, se réjouissait-elle au micro de Matin Première ce mardi. Je pense que les étudiants ont réussi à conserver le rythme. Peut-être que dans une période de confinement avec moins d’activités, il était plus aisé de se concentrer sur les examens."

Il faut dire que des sondages laissaient présager un abandon de beaucoup d’étudiants face à l’immense difficulté de suivre des cours puis de passer un examen à distance. "Il y avait un élément objectif : le stress, qui ne s’est pas matérialisé en termes de chiffres de réussite ou d’abandon", explique Valérie Glatigny. Elle tient donc à "féliciter" les étudiants, mais aussi à "remercier les professeurs pour leur engagement."

Des professeurs qui ont tenu bon… et qui ont été peut-être un peu plus cléments dans leur notation cette année ? "Je pense que l’appel à la bienveillance a été largement entendu, note la ministre. Les professeurs sont restés connectés sur un effort particulier pour que les étudiants puissent continuer à progresser dans leurs apprentissages." Selon elle, les professeurs ont réussi à "apprécier les circonstances particulières" de la fin d’année, eux qui ont dû basculer très rapidement vers l’enseignement à distance.

La présence de deux êtres humains dans un même endroit, c’est très important

Bien entendu, cette bienveillance n’a pas bénéficié à toutes les classes : on observe d’ailleurs que le taux de réussite est un peu moins élevé dans les années diplômantes. "Je pense que les professeurs sont des professionnels de l’évaluation, donc ils se sont dit que s’il y avait une bienveillance particulière en cours de cursus, ils pouvaient récupérer l’année d’après en cas d’éventuelle lacune, alors que dans l’année diplômante, c’est moins facile", estime Valérie Glatigny.

Reste la question du financement : comment le sauver lorsque son année a été aussi bouleversée par une pandémie ? "Nous avons décidé la semaine dernière avec le gouvernement que les étudiants qui sont en fin de cycle et ceux dont le parcours a été modifié pourront bien conserver leur finançabilité", affirme Valérie Glatigny, ajoutant qu’une proposition pour couvrir les autres étudiants sera déposée par la majorité au Parlement la semaine prochaine.

Les subsides sociaux mis à disposition par les établissements seront notamment augmentés, par exemple pour régler le loyer d’un kot ou pour payer le réseau wifi. Une augmentation de 2 millions d’euros pour cette année, explique la ministre, qui sera probablement "revue à la baisse" lorsque tous les résultats seront tombés.

La fin d’année est donc sauvée a priori. Mais déjà les regards se tournent vers la rentrée administrative en septembre-octobre. Comment va-t-elle pouvoir se dérouler ? Chez nos voisins européens, on réfléchit déjà aux modalités de cette rentrée. En Belgique, la priorité sera de reprendre l’enseignement en présentiel, affirme Valérie Glatigny. "On se rend compte que la relation pédagogique qui suppose la présence de deux êtres humains dans un même endroit, c’est très important", note-t-elle.

Les codes de l’enseignement supérieur, ça ne s’apprend pas derrière un écran

Pour cela, un protocole va être mis en place, avec différents scénarios : vert, jaune, orange ou rouge. Dans le scénario jaune, on verra par exemple une forte rotation des classes dans les salles, qui seront nettoyées toutes les trois heures. Décidé en concertation avec les établissements, les représentants étudiants et les experts sanitaires, le protocole sera probablement adapté au cours de l’été.

Pas de vacances tout de suite pour le gouvernement donc. Une attention toute particulière devrait être portée aux "primo-arrivants", c’est-à-dire les élèves de sixième secondaire qui arrivent à l’université. "Il faut qu’ils puissent avoir un maximum de cours en présentiel, parce qu’on sait que les codes de l’enseignement supérieur, ça ne s’apprend pas derrière un écran", affirme Valérie Glatigny.