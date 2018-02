Restructuration de Carrefour: le groupe n'a pas reçu d'aides régionales wallonnes

Carrefour Belgique n'a pas reçu d'aides régionales wallonnes, dans la mesure des recherches effectuées sur ces dernières années, a indiqué jeudi le ministre wallon de l'Économie et de l'Emploi Pierre-Yves Jeholet, interrogé à ce sujet en commission du parlement wallon.

De nombreux députés cherchaient à savoir si le groupe français de grande distribution, qui a annoncé la semaine dernière un plan de restructuration à l'échelle de la Belgique menaçant 1.233 emplois, avait bénéficié d'aides wallonnes à l'emploi, à la recherche ou de primes à l'investissement, et si des garanties de préservation de l'emploi y étaient liées.

Aucune aide wallonne

"A ma connaissance, et dans la mesure des recherches effectuées, il n'y a pas de dossier d'aides régionales à Carrefour", a répondu le ministre MR. Il ne s'est pas prononcé sur le volet des intérêts notionnels, qui est du ressort du fédéral.

Quant au dispositif des zones franches, qui permet depuis peu aux entreprises de bénéficier d'une réduction de 25% du précompte professionnel pour tout emploi créé, "il faut examiner ce qui sera considéré comme nouveaux emplois", a fait observer le ministre, qui n'a pas écarté cette piste potentiellement intéressante pour des employeurs qui engageraient des travailleurs licenciés.

Élaboration d'un plan social d'urgence

Les opérateurs régionaux de l'emploi et de la formation (Forem, VDAB et Actiris) ont été mandatés dès vendredi pour élaborer un plan d'urgence sociale. Ils se revoient le 7 février prochain à ce propos et doivent présenter ce plan aux ministre régionaux le 19 février prochain.

M. Jeholet répondait aux députés wallons à l'occasion d'une commission Economie-Emploi du parlement wallon convoquée en urgence sur la situation de Carrefour.