Restrictions de voyage : comment s'échapper pour respirer malgré tout ?

Un safari en Afrique du Sud, ça vous tente ? Embarquez dans une jeep, roulez dans la savane, le ranger vous emmène voir des lions, des hyènes, des crocodiles ou des éléphants. C’est un safari filmé depuis l’arrière de la jeep, et retransmis en direct, en temps réel. Le ranger improvise évidemment en fonction du comportement des animaux, comme dans un vrai safari. L’expérience est immersive et interactive : vous pouvez poser vos questions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez participer à deux expéditions par jour, pendant 3 jours (ou juste passer voir entre deux mails…)

A l’heure où on parle de restreindre les voyages et de fermer les frontières, il est toujours possible d’ouvrir une fenêtre sur le monde, pour respirer à pleins poumons. La crise sanitaire a poussé le secteur touristique à être créatif, pour vous permettre de continuer à voyager, à découvrir, à apprendre et à échanger, depuis votre canapé. Suivez-le guide !

Une fenêtre s’ouvre, sur la neige dans le Minnesota, sur les toits de Florence, sur une pluie diluvienne dans le fin fond de l’Inde, ou sur une rue de Tashkent en Ouzbékistan, avec des chants d’oiseaux, des bruits de cuisine, de trafic, ou des craquements de plancher. Il suffit d’appuyer sur le bouton “Open a new window somewhere in the world” (“ouvrez une nouvelle fenêtre dans le monde”) pour être téléporté d’un endroit à l’autre de la planète. Nous, on s’est arrêté en Finlande, avec vue sur un lac. Attention, si l’on en croit les commentaires sur Instagram , ça peut vite devenir addictif.

Vous pouvez aussi laisser le hasard faire les choses, le laisser choisir la fenêtre qu’il ouvre pour vous. Similaire au groupe Facebook à succès “View from my window” dans lequel des citoyens du monde entier postent des photos de la vue de leur fenêtre, le site WindowSwap propose la même chose, mais en vidéo, avec le son d’ambiance en plus.

Des visites guidées qui rassemblent

Les guides ont dû se renouveler aussi. Que ce soit à Paris, ou à Londres par exemple, ils proposent des tours en ligne depuis le premier confinement. Ceux-ci s’apparentent plus à des conférences, illustrées par des photos, et “situées” grâce à des plans. Mark Rowland, le président de Footprints of London souligne qu’ils sont très populaires, nous renvoyant aux commentaires sur Tripadvisor, et c’est vrai que les critiques sont dithyrambiques. Les guides londoniens comptent continuer ces visites en ligne, même après le confinement car ça leur permet “d’atteindre plus de personnes dans [leur] pays et partout dans le monde, y compris des personnes qui n’ont pas la forme physique pour se balader.”

Elisa Jéhanno, guide à Paris, propose des visites du Louvre, de Versailles ou encore de l’Opéra Garnier : “les retours sont très positifs, ça permet aux gens de s’évader, de penser à autre chose. J’ai eu plusieurs visites organisées pour un anniversaire, avec des participants d’une même famille dont, par exemple, l’un était à Paris, l’autre en province, et encore un autre en Allemagne. Ça leur a permis de faire une activité ensemble alors qu’ils étaient confinés chacun chez eux.”

Le site Tours by locals propose aussi “163 tours virtuels dans 30 pays différents” comme nous le précise Lisa Zielinsku dans un mail. Certains se différencient des vidéoconférences, en proposant une vraie balade in situ, en direct. Aaron vous emmène au sommet du Machu Picchu ou dans les rues de Lima, Michael vous fait déambuler dans les rues de Dubrovnik tandis que Stefka Waaijer vous emmène à vélo ou à pied à la découverte de sa petite ville de Bois-Le-Duc (S’Hertogenbosch ou Den Bosch) et de la ville voisine de Heusden, aux Pays-Bas.

“D’habitude je fais découvrir Amsterdam, mais là comme je n’avais plus beaucoup de moyens, j’ai arrêté l’assurance de ma voiture, et donc je suis partie à la découverte de ma propre ville. Et je me suis rendu compte qu’il y avait plein de choses à montrer !” La balade est interactive, les “voyageurs sur canapé” peuvent poser leurs questions (voir la vidéo ci-dessous – en néerlandais), et il arrive que Stefka interagisse avec des locaux. Elle a déjà eu des clients brésiliens, anglais, allemands, ou des Américains qui avaient des racines hollandaises.