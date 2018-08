Rester à l'heure d'été toute l'année, ça signifie que le soleil ne se lèvera qu'après 9h en hiver: une bonne chose?

C'est une victoire pour de nombreuses associations, comme l’ACHED (l’Association Contre l’Heure d’Eté double), des scientifiques ou des politiques qui militaient en faveur de son abandon: la Commission européenne a l'intention de suivre l'avis des citoyens, et de supprimer le changement d'heure. En février dernier, le Parlement invitait en effet via une résolution la commission à "lancer une évaluation complète" du système actuel. Et, "si nécessaire, à présenter une proposition en vue de sa révision".

Plus de 4,6 millions d'Européens ont donné leur avis, et ils sont plus de 80% à vouloir abandonner le changement d'heure. Le sort du changement d'heure semble donc scellé. Mais là où le parlement ne se prononçait pas sur l'heure à adopter définitivement, la consultation et la commission plaident clairement pour l'heure d'été.

"Des millions de personnes ont répondu et sont d'avis qu'à l'avenir c'est l'heure d'été qui devrait être tout le temps la règle, et nous allons réaliser cela", a déclaré Jean-Claude Juncker, le président de la Commission Européenne. Lorsque l'on consulte les citoyens sur quelque chose il convient aussi ensuite de faire ce qu'ils souhaitent".