Respect des règles coronavirus : les compagnies aériennes seront davantage contrôlées

Le collège des procureurs généraux et le parquet de Bruxelles Hal-Vilvorde ont décidé de réviser la circulaire concernant le respect des règles destinées à lutter contre le coronavirus. Dorénavant, les compagnies aériennes seront mieux contrôlées. Et les amendes seront plus importantes.

Le parquet annonce notamment que la police mènera des actions ciblées à Brussels Airport. Il rappelle que la législation impose aux transporteurs de vérifier que les documents présentés par les voyageurs sont en règle.

Plus de contrôles

Lorsqu’il voyage, un résident belge doit remplir le Passenger Locator Form (PLF). Ce PLF doit être contrôlé par la compagnie aérienne à l’embarquement et aussi à l’arrivée en Belgique. Si le PLF n’a pas été correctement rempli, le voyageur est invité à payer une amende de 250 euros. S’il refuse de payer ou s’il conteste à tort l’infraction, il devra comparaître devant le tribunal de police.

Si des informations fournies dans le PLF sont fausses, le voyageur est invité à payer immédiatement un montant de 750 euros. En cas de non-paiement ou de contestation, c’est devant le tribunal correctionnel que le voyageur devra comparaître.

Négligence ?

Le collège de procureurs généraux constate que certaines compagnies aériennes négligent de contrôler les PLF. Il a donc décidé de sévir. S’il apparaît qu’une compagnie aérienne n’a pas contrôlé les PLF, ou n’a pas refusé l’embarquement d’un voyageur en défaut de PLF, un procès-verbal sera dressé. Et la compagnie aérienne sera citée à comparaître devant le tribunal de police.

La violation de l’arrêté ministériel est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de vingt-six euros à cinq cents euros, ou de l’une de ces peines seules. Lorsqu’il s’agit d’un délit commis par une personne morale, l’amende peut s’élever à 48.000 euros.

Le parquet annonce aussi que ces dossiers seront traités prioritairement.