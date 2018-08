Réserve, pacte successoral, donation: les nouveautés en matière de successions

Une nouvelle loi sur les successions entre en vigueur le 1er septembre 2018. Ce qui change concerne trois grands piliers et devrait accorder une plus grande liberté et une plus grande sécurité dans ce domaine.

1. Réserve de certains héritiers

En matière d’héritage, celui qui veut faire un leg ou une donation ne jouit pas d’une liberté absolue. Certains héritiers (appelés "réservataires") ont droit à une part minimale de la succession (la "réserve"). Il s’agit des enfants du défunt, que l’on ne peut donc pas entièrement déshériter. Avant la réforme, le montant que représente la réserve d’un enfant dépendait du nombre d’enfants : plus ils étaient nombreux, plus la part totale dans la succession qui devait leur être réservée était grande. Désormais les enfants bénéficieront toujours, ensemble, d’une réserve représentant la moitié du patrimoine. Et cette réserve sera partagée entre eux en fonction du nombre d’enfants : s’il y a un enfant, la réserve individuelle sera de la moitié du patrimoine ; s’il y a deux enfants, ils auront chacun un quart ; s’il y en a trois, ils auront chacun un sixième ; s’il y en a quatre, ils auront chacun un huitième, etc…