Alerte au verglas en Wallonie: la vigilance reste de mise sur le réseau secondaire

La vigilance reste de mise, jeudi soir, sur le réseau routier wallon, selon la Cellule d'Action Routière (CAR) qui indique la présence possible de plaques de verglas sur les routes wallonnes jeudi soir et vendredi matin en raison de températures négatives.

La Cellule recommande aux usagers de rester vigilants surtout sur le réseau secondaire.

"Tous les automobilistes sont invités à anticiper les risques en étant très attentifs sur les bretelles d'accès et de sorties des autoroutes et dans les endroits exposés comme les ponts, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède et ne pas dépasser les épandeuses", rappelle la CAR.