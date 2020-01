Réseau pédopornographique en Belgique: le procès débute, les accusés reconnaissent les faits

Cinq hommes comparaissent ce vendredi matin devant le tribunal correctionnel de Termonde. Ils sont accusés d’avoir créé, partagé et échangé 9 millions de contenus pédopornographiques au sein d’un réseau très organisé et structuré. Pour l’instant, 38 enfants ont déjà été identifiés. Des milliers d’autres enfants doivent encore être retrouvés. Les cinq hommes sont poursuivis pour traite des êtres humains. Ils risquent 20 ans de prison, le double pour les récidivistes. Le huis clos avait été demandé en ouverture du procès, mais il a été refusé par le tribunal. Comme toujours dans ce genre d’affaire, le tribunal est composé de trois juges. Un homme et deux femmes, dont la présidente de la Chambre.

Parmi les cinq accusés, trois Belges, un Néerlandais et un Britannique. Quatre d’entre eux ont été entendus ce vendredi matin. Le cinquième, l’un des Belges, manque à l’appel.

Les deux accusés belges reconnaissent les faits qui leur sont reprochés, à savoir des abus sexuels et de la collecte et de l’échange de "matériels" pédopornographiques. Ils tentent cependant de minimiser leur responsabilité en affirmant être sous l’emprise de leur penchant pédophile. Même défense du côté de l’accusé britannique qui reconnaît le caractère déviant de sa conduite. Il assure cependant s’être limité à du "virtuel".

Le quatrième prévenu, un musicien hollandais, n’a pu retenir ses larmes. Il se dit "conscient de devoir éviter des contacts avec des mineurs" lors de son interrogatoire. Il exprime des regrets et reconnaît le besoin d’être soigné, tout comme ses trois autres comparses. Tous se sont excusés auprès des victimes.

Ce matin, les parties civiles ont également la parole, notamment l’association Child Focus.

Le verdict n'est pas attendu avant le mois de mars.