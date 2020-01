Réseau pédopornographique en Belgique : 10 à 15 ans de prison requis par le Parquet

Cinq hommes comparaissent ce vendredi matin devant le tribunal correctionnel de Termonde. Ils sont accusés d’avoir créé, partagé et échangé 9 millions de contenus pédopornographiques au sein d’un réseau très organisé et structuré. Les cinq hommes sont poursuivis pour traite des êtres humains. "Le réseau était intéressé par de très jeunes enfants, principalement des garçons. Il faisait également des images d’abus sexuels de filles, mais le but était d’échanger avec des images de garçons sexuellement abusés. Une fois que les enfants commencent à parler, à s’exprimer, ils sont beaucoup plus prudents. On parle même d’abus sexuels de bébés", explique Heidi De Pauw, directrice de Child Focus, partie civile au procès.

Le parquet a requis, vendredi, devant le tribunal correctionnel de Termonde, des peines entre 10 et 15 ans de prison, assorties d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines entre cinq et sept ans, à l'encontre de cinq prévenus.

Le huis clos avait été demandé par la défense en ouverture du procès, mais il a été refusé par le tribunal. Comme toujours dans ce genre d’affaire, le tribunal est composé de trois juges. Un homme et deux femmes, dont la présidente de la Chambre.

Parmi les cinq accusés, trois Belges, un Néerlandais et un Britannique. Quatre d’entre eux ont été entendus ce vendredi matin. Le cinquième, l’un des Belges, manque à l’appel.

Les deux accusés belges reconnaissent les faits qui leur sont reprochés, à savoir des abus sexuels et de la collecte et de l’échange de "matériels" pédopornographiques. "Il reconnaît une grande partie des faits dont un abus sur mineur. Les autres faits ne sont pas avérés donc il va demander l’acquittement. Grâce à la thérapie qu’il suit en prison depuis six mois, il s’en veut énormément et il comprend la gravité des faits", indique Jan Leysen, avocat de Niels M.

Les prévenus tentent cependant de minimiser leur responsabilité en affirmant être sous l’emprise de leur penchant pédophile. Même défense du côté de l’accusé britannique qui reconnaît le caractère déviant de sa conduite. Il assure cependant s’être limité à du "virtuel".

Le quatrième prévenu, un musicien hollandais, n’a pu retenir ses larmes. Il se dit "conscient de devoir éviter des contacts avec des mineurs" lors de son interrogatoire. Il exprime des regrets et reconnaît le besoin d’être soigné, tout comme ses trois autres comparses. Tous se sont excusés auprès des victimes.

Pour l’instant, 38 enfants ont déjà été identifiés. Des milliers d’autres enfants doivent encore être retrouvés. "On se constitue partie civile également pour donner une voix et un visage aux enfants qui n’ont pas été identifiés", souligne la directrice de Child Focus.

Le verdict n’est pas attendu avant le mois de mars.