Requins, raies, dragons de Komodo : quelles sont les espèces menacées d’après la "liste rouge" de l’UICN ?

"Bien trop de requins et de raies sont tués et les mesures contre la surpêche sont terriblement inadéquates", avec une exploitation "souvent légale même si elle n’est pas soutenable", explique à l’AFP Nick Dulvy, de l’université canadienne Simon Fraser, auteur d’une étude sur laquelle est basée cette réévaluation.

Parmi les facteurs menaçant leur survie : la surpêche, la dégradation ou la perte d’habitat et enfin, le changement climatique.

Parmi les espèces en danger : les requins et les raies. Quelque 37% de ces espèces sont "menacées", contre 24% en 2014.

Alors que la disparition des espèces s’accélère, toutes ne pourront pas être sauvées, avertit Craig Hilton-Taylor, responsable de la Liste rouge. "Si nous regardons le rythme des extinctions par siècle depuis 1500 ans, on note une inflexion marquée qui commence dans les années 1900. Les tendances montrent que nous sommes de 100 à 1000 fois au-dessus des taux normaux d’extinction", précise-t-il.

Près de 30% des espèces étudiées par l’ Union internationale de conservation de la nature (UICN) sont "menacées". C’est ce que révèle l’actualisation de la célèbre "Liste rouge" qui liste végétaux et animaux en danger.

Les dragons de Komodo "en danger"

Les célèbres dragons de Komodo, dont les conditions de vie sont menacées par le changement climatique, ont eux été classés "en danger" sur la "liste rouge" des espèces menacées de l’UICN.

Déjà classé "vulnérable", plus basse des catégories en danger, le plus gros lézard du monde a vu son statut relevé à "en danger" par l’Union internationale de conservation de la nature. Par ailleurs, l’institution avertit que "la hausse des températures et donc du niveau de la mer devrait réduire leur habitat d’au moins 30% dans les 45 prochaines années".