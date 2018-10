Reprise des négociations chez Aviapartner: la direction se dit "prête" à trouver des solutions

Les négociations ont repris entre syndicats et direction d'Aviapartner, mais c'est encore le blocage et le travail ne reprendra pas avant mercredi au plus tôt, alors qu'une menace de grève "au finish" plane sur l'aéroport de Bruxelles-National. En attendant, les syndicats vont mener ce matin à l'aéroport, en solidarité avec le mouvement de grève chez Aviapartner, une action symbolique.

L'action de ce matin, organisée en front commun, vise à "soutenir tous les travailleurs à l'aéroport", explique Olivier Van Camp, secrétaire adjoint du SETCa Industrie. "Hier soir, très tard, on est arrivés à la conclusion qu'il y a encore beaucoup de points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, ajoute-t-il. Nous avons avancé dans les travaux, mais il y a quand même encore des aspects et des points cruciaux sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Par exemple, sur les équipes."

Les négociations font suite à une grève sauvage des employés du bagagiste Aviapartner jeudi dernier. Une action menée sans préavis, qui a pu surprendre et qui a causé de nombreuses perturbations à l'aéroport de Zaventem. "Mais à un moment donné, si on ne vous écoute pas, qu'est-ce que les gens peuvent encore faire ? Il ne reste plus qu'à faire grève finalement", justifie le secrétaire du SETCa.

En attendant, Olivier Van Camp garde l'espoir de parvenir à un accord aujourd'hui mais ils ne "savent pas en avance". "Pour nous, le sixième jour, c'est très long et très lourd pour les gens aussi et j'espère vraiment de tout cœur qu'aujourd'hui on aura un accord et qu'on pourra reprendre les travaux demain."

La grève cause de nombreux dommages

Aviapartner est présent en Belgique, mais pas que. Il s'agit d'un groupe beaucoup plus global, avec des succursales en France, en Espagne et dans 38 aéroports à travers l'Europe avec plus de 7000 salariés. Même son de cloche du côté des dirigeants : la grève a assez duré. "Nous espérons et nous souhaitons aujourd'hui sortir de cette grève. Parce qu'une grève, c'est comme une guerre, il n'y a que des dommages", estime Laurent Levaux, président du conseil d'administration du groupe Aviapartner.

Cet homme estime à 100.000 personnes, le nombre de voyageurs qui, sur quatre jours, n'ont pas pu partir en vacances et ont dû trouver d'autres moyens coûteux pour partir. "Dans une entreprise qui, en Belgique, occupe 880 personnes, il y a toujours évidemment des choses à améliorer et des points de discussion entre le personnel, mais nous n'avions pas de cahier de revendications. Nous avions tenu le dernier conseil d'entreprise sans aucun point à l'ordre du jour qui était conflictuel", se plaint-il.

Mais Laurent Levaux s'estime confiant malgré les nombreuses demandes des employés. "Nous au fil des jours, avons eu jusqu'à 32 demandes ou exigences de 25 délégués différents. C'est ça qui prend beaucoup de temps parce que les demandes sont nouvelles, elles changent, une disparaît et une nouvelle revient." Néanmoins, la direction d'Aviapartner met un point d'honneur à limiter la casse malgré la volonté de réponse aux revendications du personnel.

Une mauvaise image pour Aviapartner et les aéroports belges

On apprend dans l'Écho ce matin qu'Aviapartner en Belgique fait face à des difficultés financières pour cette année, alors que l'entreprise était en bénéfice pour 2016. "Le groupe est tout à fait efficace et fonctionne très bien, se défend le président du conseil d'administration de l'entreprise. Nous avons pu restaurer cette situation, mais l'impact de cette grève va être majeur et va remettre l'entreprise en difficulté en 2018. Nous ne supprimerons pas d'emplois."

Laurent Levaux pointe aussi des dommages pour l'image de l'entreprise et de l'aéroport, "parce que cette situation n'existe pas dans d'autres pays". "Des aéroports en France, en Espagne et en Italie sont protégés par des lois pour que des grèves sauvages, des grèves spontanées ne soient pas permises. Ou un service minimum. En Espagne, il y a un service minimum imposé de plus de 75% des vols qui doivent être opérés. En France, il est impossible de faire des grèves sauvages. Donc, nous avons une situation en Belgique particulière, nous la connaissons, nous aimons notre pays, mais il faudra résoudre cela."

Pour cet homme, c'est une accumulation de mouvements de grève à l'aéroport de Zaventem qui ternissent son image. "Il y a trop de grèves à l'aéroport. Il n'y a pas qu'Aviapartner. En septembre, c'est quatre jours Swissport pour le cargo, 300 personnes. La semaine dernière, c'était les douaniers. Il y a trois ans, Brussels Airlines a été bloqué par Swissport", constate-t-il.

La direction "prête" à engager des solutions

"Nous sommes prêts à encore accepter une série de nouvelles demandes si elles viennent. Nous sommes prêts à trouver des solutions. Nous voulons sortir de cette grève. Nous savons aussi que le personnel a envie de travailler. Le personnel est perdant, il n'est pas payé pendant cette grève. Beaucoup de personnes voudraient travailler", explique le président du conseil d'administration. "Maintenant, il y a évidemment un poids politique. Nous connaissons les déclarations de certains syndicats en disant : 'Nous allons pourrir la vie du gouvernement, etc.' Donc, on sait qu'il y a aussi un enjeu politique et nous devons au niveau du terrain être responsables pour sauver ce qui peut être sauvé maintenant, de telle manière à garder l'entreprise en bonne santé", conclut-il.