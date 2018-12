Répartition des tâches dans le ménage: "L'égalité hommes-femmes, on n'y est pas dans la famille"

Chaque année, la Ligue des familles sonde les parents dans une grande enquête réalisée par IPSOS. Tout y passe : composition familiale, garde des enfants, budget, séparation… et cette année, un zoom révélateur sur les relations entre hommes et femmes dans la famille. Au-delà de quelques évolutions réjouissantes, le constat est que les principales difficultés des parents ne connaissent pas d’amélioration sensible.

"Un an après la vague #metoo, on a beaucoup parlé des questions de harcèlement, mais on a aussi beaucoup parlé des questions de genre en politique, dans la gestion des entreprises, etc., et il nous a semblé intéressant à la Ligue des familles de voir où on en était dans la famille sur ces questions des relations entre les hommes et les femmes, expliquait dans Jour Première Delphine Chabbert, de la Ligue des Familles. On a questionné sur la répartition des tâches , pour faire le repas et s’occuper des enfants. On a aussi questionné qui, par exemple, s’est arrêté de travailler après l’arrivée d’un enfant ou a baissé son temps de travail pour s’occuper de la famille, comment se prennent les décisions, quel est le lien à l’argent, comment s’organise la vie de famille, etc. Et il y a des grosses confirmations: l’égalité hommes-femmes, on n’y est pas dans la famille".

En effet, ce sont les femmes qui modifient leur mode de travail pour s’occuper des enfants : 62% l’ont fait seule contre 10% des hommes et 10% de couples où les deux conjoints ont changé de rythme.

Elles assument toujours l’essentiel des tâches domestiques et sont plus nombreuses à subir le poids de la charge mentale. De leur côté, les hommes sont nombreux à réaliser les tâches qui leur sont traditionnellement associées (bricolage, réparation et jardinage).

Important aussi, la perception que chacun en a: chaque parent estime ainsi participer davantage aux tâches ménagères que ce que pense son ou sa conjointe.

Ainsi, si 39% des hommes estiment partager de façon égalitaire le nettoyage et le rangement, seules 25% des femmes ont la même perception.

Bonne nouvelle, ils s’accordent mieux quand il s’agit des enfants : 77% des hommes et 63% des femmes notent s’occuper égalitairement de l’éducation des enfants avec leur conjoint·e.

Les décisions financières sont elles aussi majoritairement prises en commun.