Réouverture des pubs à l'intérieur, reprise des contacts sociaux: nouveaux assouplissements en vue pour les Britanniques

Le Premier ministre britannique Boris Johnson va confirmer lundi l'assouplissement de restrictions liées à la pandémie causée par le coronavirus, s'appuyant sur l'amélioration de la situation sanitaire, ont annoncé ses services dimanche.

Le dirigeant conservateur va rendre publique la troisième étape de sa feuille de route en matière de déconfinement lundi après-midi, après avoir fait le point avec ses ministres dans la matinée. Cette nouvelle étape prendra effet le 17 mai, date à laquelle certaines restrictions concernant les voyages à l'étranger sont aussi allégées.

A partir de cette date, les Britanniques devraient être autorisés à se rencontrer dans des endroits clos : six personnes au maximum ou deux foyers. Le ministre d'Etat Michael Gove a expliqué dimanche à la BBC que le gouvernement souhaitait autoriser de nouveau les "contacts entre amis et membres des familles", qui pourraient avoir le droit de se serrer dans les bras.

Les pubs et les restaurants devraient pouvoir de nouveau servir leurs clients à l'intérieur et les mariages rassembler jusqu'à 30 participants. A l'extérieur, les regroupements de plus de 30 personnes devraient rester interdits.

Le Covid-19 a fait plus de 127.000 morts au Royaume-Uni, le pays le plus endeuillé d'Europe par cette maladie.

Depuis le lancement de la campagne de vaccination début décembre, plus de 35 millions des 68 millions d'habitants du Royaume-Uni ont reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19 et le gouvernement se dit en "bonne voie" de parvenir à son objectif de proposer une première vaccination à tous les adultes d'ici à fin juillet.